Horóscopo de HOY, domingo 2 de agosto, de Josie Diez Canseco: descubre qué dicen los signos zodiacales sobre salud, amor y trabajo

El horóscopo de hoy, 2 de agosto de 2026, presenta las predicciones para los 12 signos del zodiaco. Conoce qué dicen los astros sobre el amor, trabajo, salud y dinero, así como el número de la suerte que acompañará a Aries, Tauro, Géminis y los demás signos durante esta jornada.

Revisa las predicciones del horóscopo diario y descubre los mensajes que los astros tienen preparados para este domingo 2 de agosto. Encuentra los detalles para cada signo zodiacal y las recomendaciones que podrían ayudarte a afrontar este nuevo día.

Horóscopo de HOY, 2 de agosto de 2026, de Josie Diez Canseco: ¿qué dicen los signos zodiacales?

ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Estarás desanimado y sin ganas de ver a nadie, pero tu ánimo cambiará cuando la persona que te interesa te haga una invitación. Los juegos de azar te traerán novedades sorprendentes; hoy puedes apostar a ganador, pero no hagas excesos.

Número de suerte: 1.

TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: Con reclamos y malhumor no lograrás que la persona que amas te entienda. Di con claridad y calma lo que te molesta y evitarás discusiones. Serás solidario con alguien que actuó mal contigo en determinado momento y se convertirá en un buen amigo.

Número de suerte: 5.

GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN.: Reconocerás tus errores y te disculparás. Con tu actitud conciliadora mejorará tu relación y terminará la inestabilidad que te preocupa. Las conversaciones que tenías con algunas amistades sobre una próxima sociedad económica se retomarán hoy.

Número de suerte: 22.

CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: Te has propuesto borrar el pasado y recuperar el tiempo perdido; tu sinceridad te abrirá una nueva oportunidad. Algunos problemas de salud te llevarán a tomar una decisión. Evita las bebidas heladas y preocúpate por visitar a un médico.

Número de suerte: 18.

LEO: 22 JUL - 22 AGO.: Volverás a tener desacuerdos con esa persona. No dejes nada sin aclarar; es mejor enfrentar y corregir a tiempo posibles discusiones. Recibirás noticias de alguien muy querido que te alegrarán por completo el día; su visita traerá más de una sorpresa.

Número de suerte: 8.

VIRGO: 23 AGO - 22 SET.: Te sentirás confundido sobre tus sentimientos; no tomes decisiones por el momento, solo el tiempo y la reflexión te guiarán hacia lo correcto. Aprovecharás tu tiempo libre para retomar esos estudios que tienes pendientes y lograrás lo que te propones.

Número de suerte: 2.

LIBRA: 23 SET - 22 OCT.: El orgullo te está alejando de la persona que quieres. Hoy tendrás la oportunidad de hacer que las cosas cambien, aprovéchala. Recibirás la visita de un amigo que hace mucho no veías; terminarán organizando una gran fiesta con familiares cercanos.

Número de suerte: 11.

ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV.: Esa persona no cambia a pesar de las oportunidades que le has dado. Hoy evaluarás tu situación y tomarás una decisión que te dará tranquilidad. Una comida imprevista te dejará más que satisfecho, pero alguien querrá continuar; ten cuidado con los excesos.

Número de suerte: 21.

SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: Analízate y encontrarás los motivos de tus problemas sentimentales. Es hora de rectificar y recuperar el amor que se está enfriando. Te sorprenderá la visita de esa persona, más aún cuando escuches la propuesta que viene a hacer; será mejor analizarla.

Número de suerte: 16.

CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE.: Aclararás tus conflictos internos y te sentirás seguro de tus sentimientos. Hoy le darás a esa persona el lugar que merece en tu vida. Un paseo familiar te alejará de las tensiones diarias; aprovecharás el día al máximo para compartir con personas cercanas.

Número de suerte: 14.

ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: Día de novedades. Conocerás nuevas personas y un romance inesperado llegará a tu vida, trayendo cambios maravillosos. Una salida especial te traerá grandes satisfacciones, pero no seas tan derrochador; es momento de controlar tus gastos.

Número de suerte: 6.

PISCIS: 18 FEB - 19 MAR.: Confiar tus asuntos sentimentales a personas que no conoces bien provocará comentarios que pondrán en peligro tu relación. Alguien te buscará con una idea innovadora; antes de aceptar algo, piensa y evalúa todas las posibilidades de error.