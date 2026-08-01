La Lotería de Boyacá realizará su sorteo hoy, sábado 1 de agosto de 2026, generando expectativa entre los participantes. El premio mayor, que asciende a $15.000 millones de pesos colombianos, será el atractivo principal de este evento. Si deseas conocer los números ganadores y obtener más información sobre los resultados y estadísticas de este sorteo, puedes consultar todos los detalles a continuación.

¿Dónde comprar los boletos de la Lotería de Boyacá?

Los boletos de la Lotería de Boyacá se encuentran disponibles en diversos puntos de venta autorizados, incluyendo distribuidores oficiales, operadores de apuestas y vendedores acreditados en varias ciudades de Colombia. Asimismo, la entidad ofrece la opción de adquirir billetes de manera virtual a través de sus canales oficiales y plataformas autorizadas, lo que permite a los jugadores participar desde cualquier rincón del país colombiano.

¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega a las 10.30 p. m. (hora de Colombia). La transmisión y el anuncio del número ganador se realizan entre las 10.40 p. m. y 10.45 p. m. a través de los canales autorizados, plataformas oficiales y en Líbero.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

Premio Fortuna : $1.000 millones

: $1.000 millones Premio Alegría : $400 millones

: $400 millones Premio Ilusión : $300 millones

: $300 millones Premio Esperanza : $100 millones

: $100 millones Premios Berraquera : 4 premios de $50 millones cada uno

: 4 premios de $50 millones cada uno Premios Optimismo : 15 premios de $20 millones cada uno

: 15 premios de $20 millones cada uno Premios Valentía: 38 premios de $10 millones cada uno.

¿Cuáles son los secos de la Lotería de Boyacá?

Los secos de la Lotería de Boyacá son los premios secundarios que se otorgan junto al premio mayor, formando parte del plan oficial de recompensas del sorteo. Este sistema incluye diversas categorías con montos significativos, destacando un seco llamado Fortuna, que asciende a aproximadamente 1.000 millones de pesos. Además, se ofrecen otros secos como Alegría, que varía entre 300 y 400 millones, y Esperanza, que otorga 100 millones. También se distribuyen varios premios de 50 millones, así como numerosos secos de 20 y 10 millones.