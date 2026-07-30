Sinuano Día de HOY, jueves 30 de julio EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 30 de julio, regresa con su más reciente sorteo, que ofrece un variado plan de premios. ¿Ya tiene su boleto? En esta nota de Líbero podrá seguir el juego colombiano en vivo para conocer los resultados y números ganadores. ¡Te deseamos mucha suerte!

Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 30 de julio EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo 10:30 Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 30 de julio Hoy, el Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 30 de julio, regresa con su más reciente sorteo, que ofrece un variado plan de premios. A continuación, todo lo que debes saber sobre este juego colombiano.

¿A qué hora se juega Sinuano Día y Noche?

El chance colombiano se desarrolla todos los días de la semana, en sus dos ediciones: Sinuano Día a las 2.30 p. m. y Sinuano Noche a las 10.30 p. m.. Mientras que los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8.30 p. m. (hora local).

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?

Los premios del sorteo colombiano se otorgan, de acuerdo con la cantidad de aciertos. Revisa la lista completa y conoce cuánto puedes ganar, según los números que coinciden con las balotas:

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche?

Para poder ser parte del Sorteo Sinuano Día y Noche, puedes adquirir tus respectivos boletos de la lotería en puntos de venta autorizados o a través de la página web de Record.

¿Cuántas loterías existen en Colombia?