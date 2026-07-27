El Sinuano Día y Noche de hoy, lunes 27 julio de 2026, empezará a las 2:30 p. m. (hora de Colombia), congregando a miles de jugadores ansiosos por descubrir los resultados de los sorteos en el país sudamericano. A continuación, te compartimos todos los detallessobre sus apuestas recientes y los números ganadores. ¿La suerte estará de tu lado?

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 27 de julio de 2026 EN VIVO: números ganadores del último sorteo 10:32 Bienvenidos a los resultados del Sorteo Sinuano de HOY, lunes 27 de julio de 2026 Hoy, lunes 27 de julio de 2026, se llevará a cabo una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Los participantes podrán consultar de inmediato los resultados y los números ganadores, así como los horarios de cada juego. Es el momento ideal para verificar si tu boleto ha sido premiado. ¡Mucha suerte a todos los jugadores!

¿Cómo funciona el Sorteo Sinuano Día y qué modalidades tiene?

El Sinuano Día presenta diversas alternativas de participación para aquellos interesados en adivinar los números ganadores. Cada modalidad cuenta con normativas particulares y diferentes oportunidades de premio, dependiendo de cuántas cifras se acierten. Las opciones disponibles incluyen:

4 cifras directo (superpleno): el jugador gana al acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que aparecen en el resultado.

(superpleno): el jugador gana al acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que aparecen en el resultado. 4 cifras combinado : permite obtener premio cuando las cuatro cifras coinciden, aunque estén en una posición diferente.

: permite obtener premio cuando las cuatro cifras coinciden, aunque estén en una posición diferente. 3 cifras directo : consiste en acertar las tres últimas cifras exactamente como fueron sorteadas.

: consiste en acertar las tres últimas cifras exactamente como fueron sorteadas. 3 cifras combinado : premia cuando las tres últimas cifras coinciden sin importar el orden.

: premia cuando las tres últimas cifras coinciden sin importar el orden. 2 cifras o "pata" : se obtiene un premio al acertar las dos últimas cifras del resultado.

: se obtiene un premio al acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra o "uña" : corresponde al acierto de la última cifra sorteada.

: corresponde al acierto de la última cifra sorteada. Quinta balota: modalidad incorporada en 2025 que entrega premios adicionales cuando el participante acierta esta cifra extra.

¿A qué hora juegan los sorteos Sinuano Día y Noche?

El Sinuano lleva a cabo sorteos diariamente en dos emisiones destacadas: Sinuano Día y Sinuano Noche.

La edición diurna se realiza generalmente a las 2.30 p. m.

La edición nocturna tiene lugar alrededor de las 10.30 p. m. No obstante, en domingos o días festivos, el horario del sorteo nocturno puede adelantarse a las 8.30 p. m.

Estos horarios son importantes para los jugadores en Colombia, quienes deben tenerlos en cuenta al participar.