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Resultados Sinuano DÍA de HOY, lunes 27 de julio de 2026: ver EN VIVO los números ganadores y estadísticas

Consulta los resultados del Sinuano Día y Noche correspondientes a hoy, lunes 27 de julio de 2026. Aquí los números ganadores, los horarios del sorteo y más.

Melanni Miranda
El Sinuano Día y Noche de hoy, lunes 27 de julio de 2026: números ganadores.
El Sinuano Día y Noche de hoy, lunes 27 de julio de 2026: números ganadores. | Composición Líbero
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El Sinuano Día y Noche de hoy, lunes 27 julio de 2026, empezará a las 2:30 p. m. (hora de Colombia), congregando a miles de jugadores ansiosos por descubrir los resultados de los sorteos en el país sudamericano. A continuación, te compartimos todos los detallessobre sus apuestas recientes y los números ganadores. ¿La suerte estará de tu lado?

Sigue EN VIVO los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 26 de julio de 2026.

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del domingo 26 de julio de 2026: los números ganadores

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 27 de julio de 2026 EN VIVO: números ganadores del último sorteo

10:32
27/7/2026

Bienvenidos a los resultados del Sorteo Sinuano de HOY, lunes 27 de julio de 2026

Hoy, lunes 27 de julio de 2026, se llevará a cabo una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Los participantes podrán consultar de inmediato los resultados y los números ganadores, así como los horarios de cada juego. Es el momento ideal para verificar si tu boleto ha sido premiado. ¡Mucha suerte a todos los jugadores!

¿Cómo funciona el Sorteo Sinuano Día y qué modalidades tiene?

El Sinuano Día presenta diversas alternativas de participación para aquellos interesados en adivinar los números ganadores. Cada modalidad cuenta con normativas particulares y diferentes oportunidades de premio, dependiendo de cuántas cifras se acierten. Las opciones disponibles incluyen:

  • 4 cifras directo (superpleno): el jugador gana al acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que aparecen en el resultado.
  • 4 cifras combinado: permite obtener premio cuando las cuatro cifras coinciden, aunque estén en una posición diferente.
  • 3 cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras exactamente como fueron sorteadas.
  • 3 cifras combinado: premia cuando las tres últimas cifras coinciden sin importar el orden.
  • 2 cifras o "pata": se obtiene un premio al acertar las dos últimas cifras del resultado.
  • 1 cifra o "uña": corresponde al acierto de la última cifra sorteada.
  • Quinta balota: modalidad incorporada en 2025 que entrega premios adicionales cuando el participante acierta esta cifra extra.

¿A qué hora juegan los sorteos Sinuano Día y Noche?

El Sinuano lleva a cabo sorteos diariamente en dos emisiones destacadas: Sinuano Día y Sinuano Noche.

  • La edición diurna se realiza generalmente a las 2.30 p. m.
  • La edición nocturna tiene lugar alrededor de las 10.30 p. m. No obstante, en domingos o días festivos, el horario del sorteo nocturno puede adelantarse a las 8.30 p. m.

Estos horarios son importantes para los jugadores en Colombia, quienes deben tenerlos en cuenta al participar.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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