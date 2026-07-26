0
EN DIRECTO
Tabla Acumulada y del Clausura 2026 ACTUALIZADA
EN VIVO
Antesala del Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1 EN VIVO: resultados de la fecha 2

Revisa la tabla de posiciones actualizada con cada partido del Torneo Clausura y la clasificación acumulada de la Liga 1 2026, junto con los resultados de la fecha 2.

Angel Curo
Tabla de posiciones de la fecha 2 del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1
Tabla de posiciones de la fecha 2 del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1 | Composición: Líbero
COMPARTIR

El Torneo Clausura 2026 viene dejando importantes partidos en la segunda fecha con cada equipo buscando imponer condiciones. Universitario venció a Cusco FC y amplía su invicto al mando de Héctor Cúper. Melgar impuso su localía ante Sporting Cristal y Alianza Lima enfrentará a Comerciantes Unidos en la altura de Cutervo. A continuación, te compartimos la tabla de posiciones actualizada del campeonato y acumulado de la Liga 1 2026 con cada resultado.

Alianza Lima y sus cuatro sensibles bajas confirmadas para enfrentar a Comerciantes Unidos.

PUEDES VER: Alianza Lima y sus cuatro sensibles bajas confirmadas ante Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

EquipoPJPJDFPuntos
1Alianza Lima182343
2Los Chankas194337
3Universitario191135
4FBC Melgar191334
5Cienciano19833
6Cusco FC19030
7Deportivo Garcilaso18226
8Alianza Atlético19124
9Comerciantes Unidos18-222
10Sporting Cristal19-222
11Sport Boys*19-321
12Juan Pablo II19-1620
13ADT Tarma*19-219
14Atlético Grau19-619
15CD Moquegua18-719
16Sport Huancayo19-919
17FC Cajamarca*18-518
18UTC**18-711

*Comisión de Licencias de la FPF restó dos puntos a Sport Boys.

*Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a ADT de Tarma.

*Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a FC Cajamarca

**Cámara de Conciliación y Resolución de Conflictos de la FPF restó siete puntos a UTC

Tabla de posiciones de la fecha 2 del Torneo Clausura

EquipoPartidoPJDFPuntos
1Melgar2+36
2Universitario2+26
3Juan Pablo II2+24
4Cusco FC2+23
5Alianza Lima1+13
6Sport Boys2+13
7Sport Huancayo2+13
8Atlético Grau203
9Sporting Cristal203
10Alianza Atlético2-13
11Los Chankas2-13
12Comerciantes Unidos101
13CD Moquegua101
14FC Cajamarca100
15Deportivo Garcilaso1-10
16UTC1-20
17ADT2-30
18Cienciano2-40

Partidos y resultados de la fecha 2 del Torneo Clausura

Viernes 24 de julio

Sábado 25 de julio

  • Sport Boys 2-0 ADT | Estadio Miguel Grau, Callao.
  • Sport Huancayo 2-0 Atlético Grau | Estadio IPD, Huancayo
  • Juan Pablo II 2-0 Cienciano | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape
  • FBC Melgar 2-1 Sporting Cristal | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa.

Domingo 26 de julio

  • 1.00 p. m. | UTC vs CD Moquegua | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
  • 3.30 p. m. | Comerciantes Unidos vs Alianza Lima | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo.
  • 7.00 p. m. | Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco.
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima venció 3-0 en condición de visita y desató la euforia en toda su hinchada

  2. Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1: clasificación y resultados de la fecha 2

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano