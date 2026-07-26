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Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado de Liga 1 EN VIVO: resultados de la fecha 2
Revisa la tabla de posiciones actualizada con cada partido del Torneo Clausura y la clasificación acumulada de la Liga 1 2026, junto con los resultados de la fecha 2.
El Torneo Clausura 2026 viene dejando importantes partidos en la segunda fecha con cada equipo buscando imponer condiciones. Universitario venció a Cusco FC y amplía su invicto al mando de Héctor Cúper. Melgar impuso su localía ante Sporting Cristal y Alianza Lima enfrentará a Comerciantes Unidos en la altura de Cutervo. A continuación, te compartimos la tabla de posiciones actualizada del campeonato y acumulado de la Liga 1 2026 con cada resultado.
PUEDES VER: Alianza Lima y sus cuatro sensibles bajas confirmadas ante Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura
Tabla acumulada de la Liga 1 2026
|Equipo
|PJ
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|18
|23
|43
|2
|Los Chankas
|19
|43
|37
|3
|Universitario
|19
|11
|35
|4
|FBC Melgar
|19
|13
|34
|5
|Cienciano
|19
|8
|33
|6
|Cusco FC
|19
|0
|30
|7
|Deportivo Garcilaso
|18
|2
|26
|8
|Alianza Atlético
|19
|1
|24
|9
|Comerciantes Unidos
|18
|-2
|22
|10
|Sporting Cristal
|19
|-2
|22
|11
|Sport Boys*
|19
|-3
|21
|12
|Juan Pablo II
|19
|-16
|20
|13
|ADT Tarma*
|19
|-2
|19
|14
|Atlético Grau
|19
|-6
|19
|15
|CD Moquegua
|18
|-7
|19
|16
|Sport Huancayo
|19
|-9
|19
|17
|FC Cajamarca*
|18
|-5
|18
|18
|UTC**
|18
|-7
|11
*Comisión de Licencias de la FPF restó dos puntos a Sport Boys.
*Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a ADT de Tarma.
*Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a FC Cajamarca
**Cámara de Conciliación y Resolución de Conflictos de la FPF restó siete puntos a UTC
Tabla de posiciones de la fecha 2 del Torneo Clausura
|Equipo
|Partido
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Melgar
|2
|+3
|6
|2
|Universitario
|2
|+2
|6
|3
|Juan Pablo II
|2
|+2
|4
|4
|Cusco FC
|2
|+2
|3
|5
|Alianza Lima
|1
|+1
|3
|6
|Sport Boys
|2
|+1
|3
|7
|Sport Huancayo
|2
|+1
|3
|8
|Atlético Grau
|2
|0
|3
|9
|Sporting Cristal
|2
|0
|3
|10
|Alianza Atlético
|2
|-1
|3
|11
|Los Chankas
|2
|-1
|3
|12
|Comerciantes Unidos
|1
|0
|1
|13
|CD Moquegua
|1
|0
|1
|14
|FC Cajamarca
|1
|0
|0
|15
|Deportivo Garcilaso
|1
|-1
|0
|16
|UTC
|1
|-2
|0
|17
|ADT
|2
|-3
|0
|18
|Cienciano
|2
|-4
|0
Partidos y resultados de la fecha 2 del Torneo Clausura
Viernes 24 de julio
- Alianza Atlético 3-1 Los Chankas | Estadio Campeones del 36, Sullana
- Universitario 2-1 Cusco FC | Estadio Monumental, Lima
Sábado 25 de julio
- Sport Boys 2-0 ADT | Estadio Miguel Grau, Callao.
- Sport Huancayo 2-0 Atlético Grau | Estadio IPD, Huancayo
- Juan Pablo II 2-0 Cienciano | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape
- FBC Melgar 2-1 Sporting Cristal | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa.
Domingo 26 de julio
- 1.00 p. m. | UTC vs CD Moquegua | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
- 3.30 p. m. | Comerciantes Unidos vs Alianza Lima | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo.
- 7.00 p. m. | Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco.
¡Vamos al Circo!
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