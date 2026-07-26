El Torneo Clausura 2026 viene dejando importantes partidos en la segunda fecha con cada equipo buscando imponer condiciones. Universitario venció a Cusco FC y amplía su invicto al mando de Héctor Cúper. Melgar impuso su localía ante Sporting Cristal y Alianza Lima enfrentará a Comerciantes Unidos en la altura de Cutervo. A continuación, te compartimos la tabla de posiciones actualizada del campeonato y acumulado de la Liga 1 2026 con cada resultado.

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Tabla acumulada de la Liga 1 2026

Equipo PJ PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 18 23 43 2 Los Chankas 19 43 37 3 Universitario 19 11 35 4 FBC Melgar 19 13 34 5 Cienciano 19 8 33 6 Cusco FC 19 0 30 7 Deportivo Garcilaso 18 2 26 8 Alianza Atlético 19 1 24 9 Comerciantes Unidos 18 -2 22 10 Sporting Cristal 19 -2 22 11 Sport Boys* 19 -3 21 12 Juan Pablo II 19 -16 20 13 ADT Tarma* 19 -2 19 14 Atlético Grau 19 -6 19 15 CD Moquegua 18 -7 19 16 Sport Huancayo 19 -9 19 17 FC Cajamarca* 18 -5 18 18 UTC** 18 -7 11

*Comisión de Licencias de la FPF restó dos puntos a Sport Boys.

*Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a ADT de Tarma.

*Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a FC Cajamarca

**Cámara de Conciliación y Resolución de Conflictos de la FPF restó siete puntos a UTC

Tabla de posiciones de la fecha 2 del Torneo Clausura

Equipo Partido PJ DF Puntos 1 Melgar 2 +3 6 2 Universitario 2 +2 6 3 Juan Pablo II 2 +2 4 4 Cusco FC 2 +2 3 5 Alianza Lima 1 +1 3 6 Sport Boys 2 +1 3 7 Sport Huancayo 2 +1 3 8 Atlético Grau 2 0 3 9 Sporting Cristal 2 0 3 10 Alianza Atlético 2 -1 3 11 Los Chankas 2 -1 3 12 Comerciantes Unidos 1 0 1 13 CD Moquegua 1 0 1 14 FC Cajamarca 1 0 0 15 Deportivo Garcilaso 1 -1 0 16 UTC 1 -2 0 17 ADT 2 -3 0 18 Cienciano 2 -4 0

Partidos y resultados de la fecha 2 del Torneo Clausura

Viernes 24 de julio

Alianza Atlético 3-1 Los Chankas | Estadio Campeones del 36, Sullana

Universitario 2-1 Cusco FC | Estadio Monumental, Lima

Sábado 25 de julio

Sport Boys 2-0 ADT | Estadio Miguel Grau, Callao.

Sport Huancayo 2-0 Atlético Grau | Estadio IPD, Huancayo

Juan Pablo II 2-0 Cienciano | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape

FBC Melgar 2-1 Sporting Cristal | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa.

Domingo 26 de julio