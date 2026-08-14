La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, junto a la fiscal general, Letitia James, anunciaron este 14 de agosto un comunicado conjunto sobre la decisión de poner fin a todos los acuerdos 287g con el Servicio Federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ¿Qué deben saber los inmigrantes y cómo ello protege sus derechos?

EE. UU.: este estado exigió a las agencias policiales poner fin a los acuerdos con ICE

El documento que expuso el estado de Nueva York revela que, de las doce agencias notificadas para rescindir sus acuerdos con ICE, cinco han confirmado su intención de cumplir con la normativa estatal.

EE. UU.: Kathy Hochul exigió a las agencias policiales poner fin a los acuerdos con ICE.

Las siete restantes, entre ellas la Oficina del Sheriff y el Departamento de Policía del Condado de Nassau, cuentan con un plazo de 11 días para finalizar dichos acuerdos.

Bajo este contexto, y en una declaración conjunta, la Gobernadora y la Fiscal General destacaron la importancia de que la policía local se enfoque en la seguridad de las comunidades. Además, reafirmaron su compromiso con la seguridad de los neoyorquinos y su oposición a los abusos del gobierno federal.

Por su parte, el sheriff del condado de Steuben, James Allard, expresó que su oficina no tiene motivos para rescindir ningún acuerdo, dado que la ley estatal anula el acuerdo 287(g) a partir del 25 de agosto. Allard argumentó que la policía local debería concentrarse en la seguridad pública y no en cumplir mandatos políticos.

Afirmó que, aunque el Gobernador señaló que ningún condado está por encima de la ley, el estado de Nueva York actúa por encima de la ley federal al decidir qué estatutos cumplir. Estas informaciones fueron compartidas por wellsvillesun.com.

¿Cuál fue el pronunciamiento de la Oficina del Sheriff del Condado de Steuben al respecto?

Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de Steuben reiteró su compromiso de cumplir con todas las leyes y colaborar con las agencias policiales en todos los niveles.

"La Ley Ejecutiva, tal como está redactada, declara nulos todos los contratos 287(g) a partir del 25 de agosto de 2026", sentenció Allard, precisando que la seguridad pública no debe ser usada como plataforma política en un año electoral.