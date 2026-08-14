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Alineaciones Alianza Lima vs UTC por el Torneo Clausura 2026: el majestuoso once de Pablo Guede

Alianza Lima se medirá ante UTC de Cajamarca este sábado 15 de agosto, en un partido clave de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Antonio Vidal
Alineaciones Alianza Lima vs UTC por el Torneo Clausura 2026.Foto: composición Líbero/Alianza Lima/UTC
Alineaciones Alianza Lima vs UTC por el Torneo Clausura 2026.Foto: composición Líbero/Alianza Lima/UTC
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Alianza Lima buscará los tres puntos este sábado 15 de agosto cuando se enfrente a UTC de Cajamarca por lo que será la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los comandados por Pablo Guede recibirán la visita del conocido como 'El Gavilán del Norte' en el Estadio Alejandro Villanueva. Para este encuentro, las realidades son distintas, por lo que los blanquiazules buscarán quedarse con los tres puntos ante uno de los últimos en la tabla de posiciones.

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Alineaciones Alianza Lima vs UTC: los posibles onces

Para este encuentro, Alianza saldría al terreno de juego con el temible tridente conformado por Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Federico Girotti.

  • Alejandro Duarte; Nicolás Díaz, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Luis Advíncula, Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Federico Girotti y Paolo Guerrero.
Así fue el entrenamiento de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

Así fue el entrenamiento de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

Mientras que UTC formaría con los siguientes nombres donde se destaca la presencia de Marcos Lliuya, que se encargará de manejar los hilos del equipo.

  • Ricardo Bettocchi; Gilmar Paredes, Manuel Ganoza, Bruno Duarte; Arquímedes Figuera, Dylan Caro, Marcos Lliuya, Joshua Cantt, David Camacho; Abdiel Arroyo y Adolfo Muñoz.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. UTC por el Torneo Clausura?

Alianza Lima se enfrentará a UTC este sábado 15 de agosto desde las 7.30 p. m., por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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