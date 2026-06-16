Ricardo Gareca recibió llamada de Universitario y de otro grande del Perú: "Me gusta..."

Uno de los entrenadores extranjeros más queridos en el Perú es sin duda alguna Ricardo Gareca, quien devolvió a la selección peruana a una Copa del Mundo luego de casi cuatro décadas, y también salió subcampeón de la Copa América con la Blanquirroja. En ese sentido, ahora el director técnico reveló que fue contactado por Universitario de Deportes y otro club de la Liga 1 para ser su flamante fichaje.

En una entrevista con el programa Juego Cruzado vía DENGANCHE, en su canal de YouTube, el ‘Tigre’ fue consultado acerca de su carrera como estratega y si en algún momento lo llamaron equipos de nuestro país. Ante esa interrogante, el argentino no dudó en admitir que lo llamaron dos instituciones deportivas con el objetivo de hacerse con sus servicios, pero no fue posible por un motivo.

“El único equipo peruano que me llamó fue Melgar. Como estoy trabajando en La Sustancia, no puedo estar en ningún equipo, pero me gusta el equipo y la ciudad. Me llamó la 'U' cuando seguía Manuel Barreto como director deportivo, cuando me desligué de la selección peruana”, indicó Ricardo Gareca. De esta manera, confirmó que recientemente solo fue contactado por el ‘Dominó’ para que sea su director técnico.

Asimismo, el exentrenador de la selección peruana admitió que Universitario de Deportes lo buscó hace años, cuando recién se había marchado de la Blanquirroja. Lo cierto es que, como de momento se encuentra trabajando en un pódcast en YouTube, no puede firmar contrato con ningún equipo del Perú o del extranjero. Más adelante se verá dónde continúa ejerciendo su carrera profesional como entrenador.

¿Qué equipos ha dirigido Ricardo Gareca?

Esta ha sido su trayectoria: