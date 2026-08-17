Ricardo Bettocchi, arquero de UTC, dio rotunda opinión sobre el gol de Alianza Lima: "No debí"

Ricardo Bettocchi, arquero de UTC de Cajamarca, habló tras la derrota del cuadro cajamarquino por 1-0 en su visita a Alianza Lima, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El portero, quien hizo su debut profesional en primera división, se refirió específicamente al gol de Fernando Gaibor para la victoria de los blanquiazules y dio sus impresiones sobre dicha jugada, así como su opinión respecto a si debió validarse o no.

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¿Qué dijo Ricardo Bettocchi sobre el gol de Alianza Lima ante UTC?

En entrevista para 'Mano a mano', el portero del 'Gavilán del Norte' hizo un mea culpa y reconoció que no estuvo bien posicionado durante la jugada del gol aliancista. No obstante, señaló que, a su criterio, el tiro libre cobrado por el juez Joel Alarcón no debió cobrarse, pues considera que no existió una falta previa.

"No puedo negar que responsabilidad tengo, no debí estar ahí afuera. Está bien si el criterio es así (dar ley de la ventaja ante una falta) durante todo el partido. Después, en esa jugada en específico, me parece, a mi opinión, no hay falta nuestra contra Eryc Castillo. Ahí obviamente, la molestia del equipo, va Bruno Duarte como capitán a reclamar. Ahí es donde se da que Jesús (Castillo), en viveza de él, pone la pelota al piso y juega rápido. Claramente hay responsabilidad, la asumo", manifestó.

Alianza Lima venció por 1-0 a UTC en Matute.

Pese a la derrota en Matute, Bettocchi expresó su alegría por haber hecho su debut en la Liga 1. Recordemos que el guardameta de 24 años arrancó de titular debido a la lesión de Ángelo Campos y la suspensión del segundo portero, Ignacio Barrios, quien vio la tarjeta roja en la fecha pasada.

¿Cómo se dio el gol de Fernando Gaibor para Alianza Lima?

La jugada más controversial del partido se dio a los 47 minutos del primer tiempo, cuando Jesús Castillo cobró rápidamente un tiro libre y le pasó el balón a Fernando Gaibor. El ecuatoriano disparó y anotó de larga distancia aprovechando que tanto Bettocchi como todos los jugadores de UTC estaban descolocados por ir a reclamar al árbitro por una falta previa. Pese a los reclamos, la acción fue validada por el árbitro Joel Alarcón.