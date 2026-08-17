Gianluca Lapadula, delantero de Universitario de Deportes, tomó la palabra tras el ajustado triunfo del cuadro crema por 3-2 ante FC Cajamarca por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. Además de destacar el resultado obtenido en el estadio Héroes de San Ramón, el 'Bambino de Los Andes' aprovechó para llenar en elogios a un seleccionado peruano que debutó con camiseta crema: estamos hablando de Piero Quispe.

Gianluca Lapadula se rindió ante Piero Quispe tras su debut con Universitario

En declaraciones para L1 MAX, Gianluca Lapadula, autor del tercer tanto crema de penal, expresó su felicidad por el reestreno de Quispe con camiseta merengue y destacó sus dotes futbolísticos, asegurando que será un gran aporte para conseguir el ansiado tetracampeonato nacional a final de temporada.

“Estoy contento también por Pierito (Quispe), estoy muy contento por él y la verdad es un jugadorazo. Lo conozco bien a Pierito (de la selección) y la verdad nos va a sumar mucho. Yo me sentí super bien, la cancha era bien complicada, la verdad que el equipo lo felicito, hizo un muy buen partido”, señaló 'Lapagol'.

Universitario venció por 3-2 a FC Cajamarca.

El debut de Piero Quispe con Universitario por el Torneo Clausura

Como se recuerda, Piero Quispe ingresó al minuto 71 del segundo tiempo en el partido ante FC Cajamarca, en reemplazo de su compañero Jairo Concha. Durante poco más de 20 minutos, el exjugador de Pumas UNAM y Sydney FC se mostró participativo e intentó generar algunas jugadas de peligro. Al respecto, el profesor Héctor Cúper se mostró satisfecho con la actuación del volante.

“Quispe entró muy bien, la verdad que todo lo que le hemos pedido lo ha hecho. En los minutos que jugó le ha dado bastante claridad al equipo porque con la pelota es un jugador que juega muy bien”, sostuvo el DT de Universitario.

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes volverá a la acción el próximo domingo 23 de agosto, cuando reciba en el Estadio Monumental de Ate a Los Chankas desde las 6:30 p.m. (hora peruana) por la sexta fecha del Torneo Clausura 2026.