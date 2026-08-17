Campeón con Universitario asegura que Gutiérrez sentará a César Inga pese a su golazo: "Muy predecible"

Universitario de Deportes sacó una gran victoria por 3-2 ante FC Cajamarca por la quinta fecha del Torneo Clausura y se metió de lleno en la pelea por este título. Victoria que tuvo a César Inga como el mejor del encuentro por su gol y su tremenda asistencia para el tanto de taco de Alex Valera.

Sin embargo, pese a esto, un excampeón de Universitario asegura que el peruano no será titular por la banda izquierda y que el panameño Jorge Gutiérrez terminará adueñándose del puesto porque Inga es bastante predecible.

En el último programa de 'Denganche', Mauro Cantoro aseguró que el nuevo fichaje puede darle mucho más al equipo crema de lo que está aportando César Inga y que actualmente no es ese extremo que necesita Universitario de Deportes.

“Inga no va a jugar. Acuérdate lo que te digo. Te digo la verdad, es muy predecible pasar entre 3 jugadores”, empezó diciendo el exjugador del cuadro crema. Luego, agregó: “La 'U' no es el Manchester City y has dicho que el otro quipo no dio la resistencia. Todos los tiros se meten para adentro, yo soy entrenador de UTC y digo Inga juega todo para adentro”.

Después, Mauro Cantoro continuó explicando por qué cree que Gutiérrez será titular en lugar de Inga: “Jugó un muy buen partido, me gusta, podría ser un buen reemplazante, pero a este chico (Gutiérrez), lo poquito que vi, siendo zurdo y empieza a tirar roscas, meterse, tiene gol y llegadas, puede darle mucho más. Estoy de acuerdo en que jugó mucho mejor, pero creo que para visualizarlo ese extremo que necesita la 'U', no lo veo...”.

¿Qué dijo César Inga tras su gol en Universitario?

Tras su buena actuación ante FC Cajamarca, César Inga señaló que había pasado por malos momentos, pero que ahora está concentrado y espera volver a la selección: “Fue un momento complicado no ir al extranjero porque es un sueño mío y ahora toca volver a concentrarme en lo mío. Siempre es un sueño ir a la selección peruana. La verdad que tengo pensado regresar a la selección”.