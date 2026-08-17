César Inga habló fuerte y claro sobre la competencia que tendrá con Jorge Gutiérrez en Universitario
Jorge Gutiérrez llega a Universitario para competir por el puesto con César Inga. Tras ello, el lateral peruano analizó el duelo que sostendrá con el panameño por el titularato.
La incorporación de Jorge Gutiérrez a Universitario de Deportes intensificará la competencia por la banda izquierda, elevando el nivel competitivo de César Inga. Lejos de amedrentarse, el carrilero peruano analizó el duelo con el internacional panameño.
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El exjugador de ADT valoró la llegada de un refuerzo de nivel para sostener la exigencia, pensando en el máximo objetivo de este torneo: ganar el Clausura. Inga asume el reto de exigirse al máximo para mantener la titularidad.
A su llegada a Lima procedente de Cajamarca, César Inga dejó un mensaje a la hinchada crema sobre el duelo que sostendrá con Jorge Gutiérrez. "Sí, sí, va a ser una linda competencia con Jorge Gutiérrez. Nos vamos a apoyar entre los dos y el que esté mejor va a tener que jugar".
César Inga habló de su frustrada transferencia al extranjero
El lateral crema habló del complicado momento que atravesó tras no lograr irse al extranjero. Además, hizo un análisis de uno de sus máximos objetivos inmediatos: volver a la selección peruana.
"Fue un momento complicado no ir al extranjero porque es un sueño mío y ahora toca volver a concentrarme en lo mío. Siempre es un sueño ir a la selección peruana. La verdad que tengo pensado regresar a la selección", enfatizó.
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