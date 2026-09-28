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Temblor HOY en Perú EN VIVO: epicentro del último sismo reportado por el IGP este lunes 28 de septiembre

¿Sentiste un temblor hoy en Perú? Revisa dónde ocurrió el último sismo y conoce su magnitud, profundidad y epicentro, según el IGP.

María Zapata
Conoce el último temblor en Perú este lunes 28 de septiembre, según el reporte del IGP.
Conoce el último temblor en Perú este lunes 28 de septiembre, según el reporte del IGP. | Composición: María Zapata | Líbero
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¿Sentiste un movimiento sísmico? Revisa la información actualizada sobre el temblor de hoy, lunes 28 de septiembre, en Perú. En esta nota encontrarás el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con datos sobre el epicentro, la magnitud, la profundidad, la hora y la ubicación del último sismo registrado en el país.

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Temblor HOY en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP

07:17
28/9/2026

¿Qué hacer durante un sismo si estás en la calle?

Si ocurre un sismo mientras estás en la vía pública, aléjate de edificios, postes, árboles y estructuras que puedan caer. Evita acercarte a cables eléctricos y, si estás conduciendo, detén el vehículo en un lugar seguro, lejos de posibles peligros.

07:16
28/9/2026

Bienvenidos

Conoce los últimos temblores registrados hoy, lunes 28 de septiembre de 2026, en Perú. Revisa el reporte oficial del IGP con la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada sismo.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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