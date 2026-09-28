Temblor HOY en Perú EN VIVO: epicentro del último sismo reportado por el IGP este lunes 28 de septiembre

¿Sentiste un movimiento sísmico? Revisa la información actualizada sobre el temblor de hoy, lunes 28 de septiembre, en Perú. En esta nota encontrarás el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con datos sobre el epicentro, la magnitud, la profundidad, la hora y la ubicación del último sismo registrado en el país.

PUEDES VER: San Juan de Miraflores estrena moderna avenida que mejora el tránsito vehicular y brinda mayor seguridad