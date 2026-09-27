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Temblor en Perú HOY, domingo 27 de septiembre EN VIVO: magnitud, epicentro y reporte del IGP sobre el último sismo

Conoce el informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último temblor en Perú este domingo 27 de septiembre, su magnitud, epicentro y profundidad.

Angie De La Cruz
Revisa el reporte EN VIVO del último temblor de HOY, domingo 27 de septiembre en Perú.
Revisa el reporte EN VIVO del último temblor de HOY, domingo 27 de septiembre en Perú. | Composición: Líbero/ChatGPT
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HOY, domingo 27 de septiembre, la actividad sísmica mantiene la atención de los peruanos a nivel nacional. Revisa en esta nota el reporte actualizado del IGP sobre el último temblor en Perú, incluyendo su magnitud, epicentro, profundidad y hora, además de las zonas donde fue percibido.

Revisa el cronograma de pago de sueldos y pensiones de octubre 2026 en el Banco de la Nación.

PUEDES VER: Cronograma de pagos en octubre 2026 Banco de la Nación: fechas de sueldos para trabajadores públicos y pensionistas

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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