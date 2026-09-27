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Temblor en Perú HOY, domingo 27 de septiembre EN VIVO: magnitud, epicentro y reporte del IGP sobre el último sismo
Conoce el informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último temblor en Perú este domingo 27 de septiembre, su magnitud, epicentro y profundidad.
HOY, domingo 27 de septiembre, la actividad sísmica mantiene la atención de los peruanos a nivel nacional. Revisa en esta nota el reporte actualizado del IGP sobre el último temblor en Perú, incluyendo su magnitud, epicentro, profundidad y hora, además de las zonas donde fue percibido.
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