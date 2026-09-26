- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile
- España vs Inglaterra
- Alianza Lima
- Universitario
- Selección peruana
- Acumulado Liga 1
- Noche Blanquiazul Vóley
Resultados Examen de Admisión Ordinario UNDAC 2027-I: LINK de consulta de la lista de ingresantes y puntajes
Revisa los resultados del Examen de Admisión Ordinario de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 2027-I, que se realiza el sábado 26 de septiembre.
La expectativa crece entre los postulantes que participaron en el Examen de Admisión Ordinario UNDAC 2027-I, uno de los procesos más importantes para acceder a la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Tras la evaluación, los estudiantes buscan conocer las novedades del proceso, resultados y los canales oficiales donde podrán consultar toda la información relacionada con su postulación.
PUEDES VER: Corte de agua este sábado 26 de septiembre: Sedapal confirma las zonas afectadas y horarios
Los postulantes que participaron en el Examen de Admisión Ordinario UNDAC 2027-I ya están atentos a la publicación de los resultados. Tras rendir la evaluación, una de las principales dudas es conocer quiénes lograron una vacante, así como el puntaje obtenido y la carrera a la que ingresaron.
Link de resultados Examen de Admisión Ordinario UNDAC 2027-I
La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC) habilita los canales oficiales para consultar la lista de ingresantes y verificar los resultados de cada postulante. En esta nota encontrarás el LINK de consulta, además de los pasos para revisar de manera rápida si alcanzaste una vacante en el proceso de admisión 2027-I.
- VER resultados del Examen UNDAC 2027-I: clic aquí
Información sobre el Examen de Admisión Ordinario UNDAC 2027-I
La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC) cuenta con el Examen Ordinario como una de sus modalidades de ingreso, dirigido a estudiantes que culminaron la Educación Básica Regular (EBR). Para participar, los postulantes deben acudir con los materiales y documentos permitidos para rendir la evaluación. Es importante tener todo listo con anticipación para evitar inconvenientes al momento del ingreso al local de examen.
Entre los elementos que deben llevar se encuentran el lápiz 2B, tajador, borrador, carnet de postulante y DNI del estudiante. Asimismo, está prohibido ingresar con celulares, relojes, USB, accesorios metálicos, gorras, chalinas, capuchas, llaves, entre otros objetos no autorizados.
Información sobre el Examen de Admisión Ordinario UNDAC 2027-I.
¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC)?
La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC) cuenta con diversas carreras profesionales distribuidas entre sus facultades y sedes. La universidad señala que actualmente tiene más de 25 programas de estudio en su oferta académica:
- Administración
- Agronomía
- Contabilidad
- Economía
- Ciencias de la Comunicación
- Derecho
- Educación
- Enfermería
- Medicina Humana
- Odontología
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería Metalúrgica
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Geológica
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Agroindustrial
- Zootecnia
- Obstetricia
- 1
Corte de agua hoy, sábado 26 de septiembre: Sedapal confirma las zonas afectadas y horarios
- 2
San Juan de Miraflores estrena moderna avenida que mejora el tránsito vehicular y brinda mayor seguridad
- 3
Cronograma pago ONP de octubre 2026: ¿cuándo cobran los pensionistas de la ley 19990 en el Banco de la Nación?
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 69.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90