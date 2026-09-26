Resultados Examen de Admisión Ordinario UNDAC 2027-I: LINK de consulta de la lista de ingresantes y puntajes

La expectativa crece entre los postulantes que participaron en el Examen de Admisión Ordinario UNDAC 2027-I, uno de los procesos más importantes para acceder a la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Tras la evaluación, los estudiantes buscan conocer las novedades del proceso, resultados y los canales oficiales donde podrán consultar toda la información relacionada con su postulación.

Los postulantes que participaron en el Examen de Admisión Ordinario UNDAC 2027-I ya están atentos a la publicación de los resultados. Tras rendir la evaluación, una de las principales dudas es conocer quiénes lograron una vacante, así como el puntaje obtenido y la carrera a la que ingresaron.

Link de resultados Examen de Admisión Ordinario UNDAC 2027-I

La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC) habilita los canales oficiales para consultar la lista de ingresantes y verificar los resultados de cada postulante. En esta nota encontrarás el LINK de consulta, además de los pasos para revisar de manera rápida si alcanzaste una vacante en el proceso de admisión 2027-I.

VER resultados del Examen UNDAC 2027-I: clic aquí

Información sobre el Examen de Admisión Ordinario UNDAC 2027-I

La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC) cuenta con el Examen Ordinario como una de sus modalidades de ingreso, dirigido a estudiantes que culminaron la Educación Básica Regular (EBR). Para participar, los postulantes deben acudir con los materiales y documentos permitidos para rendir la evaluación. Es importante tener todo listo con anticipación para evitar inconvenientes al momento del ingreso al local de examen.

Entre los elementos que deben llevar se encuentran el lápiz 2B, tajador, borrador, carnet de postulante y DNI del estudiante. Asimismo, está prohibido ingresar con celulares, relojes, USB, accesorios metálicos, gorras, chalinas, capuchas, llaves, entre otros objetos no autorizados.

Información sobre el Examen de Admisión Ordinario UNDAC 2027-I.

¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC)?

La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC) cuenta con diversas carreras profesionales distribuidas entre sus facultades y sedes. La universidad señala que actualmente tiene más de 25 programas de estudio en su oferta académica: