¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026? Esto indica el JNE

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el próximo 4 de octubre, y quienes no cumplan con acudir a votar deberán asumir una multa electoral. Según las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el monto depende de la clasificación socioeconómica del distrito donde figura registrado el elector.

Elecciones Regionales y Municipales 2026: ¿cuánto pagarás de multa si no votas?

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la multa por no votar depende de la clasificación socioeconómica del distrito que figura en el DNI del elector. Los montos son:

Distrito no pobre: S/110

S/110 Distrito pobre no extremo: S/55

S/55 Distrito pobre extremo: S/27,50

La multa por no votar varía entre S/27.50 y S/110, según la clasificación del distrito.

Los montos diferenciados corresponden a distritos no pobres, pobres no extremos y pobres extremos. Por ello, antes de la jornada electoral, es importante conocer cuánto corresponde pagar en cada caso y qué ocurre si, además de no votar, una persona fue designada como miembro de mesa.

En caso de que el ciudadano haya sido designado miembro de mesa y no cumple con esa función, se aplica una multa adicional de S/275. Si tampoco vota, ambas sanciones pueden acumularse, por lo que el monto podría ascender a S/385. Es importante precisar que de acuerdo con las reglas electorales, la sanción corresponde a un porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

Para saber si fuiste designado como miembro de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, debes realizar la consulta en la plataforma oficial habilitada por la ONPE. Con tu número de DNI podrás verificar si eres titular o suplente, además de conocer tu local y mesa de votación.

Ingresa a la plataforma oficial de consulta de la ONPE .

. Coloca tu número de DNI en el campo correspondiente.

en el campo correspondiente. El sistema te indicará si fuiste elegido miembro de mesa titular o suplente, así como tu local y número de mesa.

¿Dónde me toca votar en las Elecciones Regionales y Municipales?

Conoce dónde te toca votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La ONPE habilitó una plataforma de consulta en la que puedes revisar tu local de votación, dirección, número de mesa y número de orden ingresando tu DNI.