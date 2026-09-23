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Hansell Riojas de Sport Boys dio fuerte comentario sobre Universitario de cara al clásico: "Muy especial"

Hansell Riojas, futbolista de Sport Boys, lanzó rotundo comentario sobre Universitario de Deportes de cara al partido en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Hansell Riojas, futbolista de Sport Boys, dio rotundo comentario sobre Universitario de cara al clásico
Hansell Riojas, futbolista de Sport Boys, dio rotundo comentario sobre Universitario de cara al clásico | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes enfrentará a Sport Boys por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Monumental de Ate. Previo a este gran encuentro, Hansell Riojas, jugador del club rosado, salió al frente para lanzar un fuerte comentario sobre la escuadra merengue de cara al clásico.

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Hansell Riojas, futbolista de Sport Boys, dio rotundo comentario sobre Universitario de cara al clásico

En conversación con el programa 'Mano a mano' del canal de Denganche, Riojas fue consultado sobre los partidos que le restan a Boys en su lucha por salir campeón del Clausura de la Liga 1, por lo que en medio de ello habló de Universitario.

En relación con la escuadra crema, el defensa peruano afirmó que el partido tendrá una importancia crucial por la historia que rodea a este clásico y añadió que, con el paso de los años, la rivalidad se ha intensificado.

Hansell Riojas también afirmó que Sport Boys viene rompiendo rachas en la presente Liga 1 2026 por lo que la hegemonía de Universitario de Deportes en el Estadio Monumental se puede acabar.

"Estoy seguro que al hincha de Sport Boys le encanta ganarle a Universitario. En los últimos años hay una rivalidad fuerte, este partido será muy especial cuando nos toque. Este grupo ha ido rompiendo algunas rachas que no se daban, y nos va a ayudar para que así lleguemos a este partido con la intención de ganar", aseguró.

¿Día, hora y en dónde ver Universitario vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026?

El duelo entre Universitario y Sport Boys está programado para el 28 de octubre de 2026, a las 2.00 p. m., en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental de Ate y podrá verse por L1MAX.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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