0

Partidos de hoy, miércoles 23 de setiembre: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

La agenda deportiva del miércoles 23 de septiembre incluye partidos destacados en Liga 1, Juegos Sudamericanos y Champions League. Consulta horarios y canales para no perderte nada.

Wilfredo Inostroza
Partidos de hoy, miércoles 23 de setiembre
Partidos de hoy, miércoles 23 de setiembre | Composición: LÍBERO
COMPARTIR

Sigue la agenda deportiva con los partidos de hoy, miércoles 23 septiembre. Si bien las selecciones se alistan para sus encuentros por fecha FIFA, tendremos acción por la Liga 1, Juegos Sudamericanos y también se nos vienen duelos por la Champions League. Repasa horarios y canales para ver estos encuentros.

Atlético Nacional vs Millonarios por Liga BetPlay. Foto:composición Líbero/IG

PUEDES VER: Atlético Nacional vs Millonarios por Liga BetPlay: fecha, hora, canal y pronósticos del clásico colombiano

Partidos de hoy por Liga 1

HorariosPartidosCanales
15:00ADT vs CiencianoL1 MAX

Partidos de hoy por Juegos Odesur

HorariosPartidosCanales
08:00Perú vs ArgentinaDSports, DGO
13:00Paraguay vs ChileDSports, DGO

Partidos de hoy por Champions League Femenina

HorariosPartidos
11:45Leuven vs AS RomaDisney+
11:45Servette vs LyonESPN, Disney+
14:00Barcelona vs Paris FCDisney+
14:00Chelsea vs Austria VienaESPN, Disney+

Partidos de hoy por Liga Bet Play

HorariosPartidosCanales
19:30América de Cali vs Águilas DoradasWin+, Win Fútbol

Partidos de hoy por Copa Chile

HorariosPartidosCanales
16:00Curicó Unido vs Deportes ConcepciónHBO Max, TNT Sports
18:30Deportes Iquique vs AntofagastaHBO Max, TNT Sports
18:30Unión La Calera vs Universidad CatólicaHBO Max

Partidos de hoy por Copa Paraguay

HorariosPartidos
14:00San Lorenzo vs 4 de Mayo-
16:30Fernando de la Mora vs Libertad-

Partidos de hoy por Copa AUF

HorariosPartidosCanales
13:30Boston River vs FénixDSports
13:30Liverpool vs ColónDSports
18:00Cerro vs MaldonadoDSports
18:00Wanderers vs CerritoDSports

Horarios corresponden a Perú.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Copa Caliente de la Liga 2026: programación, horarios y canales para ver las semifinales

  2. Burnley anunció la partida de Oliver Sonne y le dejó sorpresivo mensaje: "Mucho éxito"

  3. Partidos de hoy, martes 22 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano