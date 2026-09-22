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Partidos de hoy, miércoles 23 de setiembre: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS
La agenda deportiva del miércoles 23 de septiembre incluye partidos destacados en Liga 1, Juegos Sudamericanos y Champions League. Consulta horarios y canales para no perderte nada.
Sigue la agenda deportiva con los partidos de hoy, miércoles 23 septiembre. Si bien las selecciones se alistan para sus encuentros por fecha FIFA, tendremos acción por la Liga 1, Juegos Sudamericanos y también se nos vienen duelos por la Champions League. Repasa horarios y canales para ver estos encuentros.
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Partidos de hoy por Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|ADT vs Cienciano
|L1 MAX
Partidos de hoy por Juegos Odesur
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:00
|Perú vs Argentina
|DSports, DGO
|13:00
|Paraguay vs Chile
|DSports, DGO
Partidos de hoy por Champions League Femenina
|Horarios
|Partidos
|11:45
|Leuven vs AS Roma
|Disney+
|11:45
|Servette vs Lyon
|ESPN, Disney+
|14:00
|Barcelona vs Paris FC
|Disney+
|14:00
|Chelsea vs Austria Viena
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy por Liga Bet Play
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:30
|América de Cali vs Águilas Doradas
|Win+, Win Fútbol
Partidos de hoy por Copa Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Curicó Unido vs Deportes Concepción
|HBO Max, TNT Sports
|18:30
|Deportes Iquique vs Antofagasta
|HBO Max, TNT Sports
|18:30
|Unión La Calera vs Universidad Católica
|HBO Max
Partidos de hoy por Copa Paraguay
|Horarios
|Partidos
|14:00
|San Lorenzo vs 4 de Mayo
|-
|16:30
|Fernando de la Mora vs Libertad
|-
Partidos de hoy por Copa AUF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:30
|Boston River vs Fénix
|DSports
|13:30
|Liverpool vs Colón
|DSports
|18:00
|Cerro vs Maldonado
|DSports
|18:00
|Wanderers vs Cerrito
|DSports
Horarios corresponden a Perú.
¡Vamos al Circo!
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