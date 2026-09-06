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Fixture de la Champions League: fechas, horarios y dónde ver la fecha 1 de la Liga de Campeones
La fase de grupos de la Champions League 2026-27 comenzará entre el 8 y el 10 de septiembre con emocionantes partidos, incluyendo Real Madrid vs. Inter de Milán y Barcelona vs. Feyenoord.
La fecha 1 de la Champions League 2026-27 está a punto de comenzar y tendrá grandes partidos desde el martes 8 hasta el jueves 10 de septiembre. Entre los duelos más atractivos destacan el Real Madrid vs. Inter de Milán, además del Porto vs. Manchester City y Borussia Dortmund vs. Villarreal.
Por su parte, el vigente campeón, el PSG, hará su debut el miércoles 9 de septiembre frente al Slovan Bratislava, mientras que otros grandes como Liverpool, Barcelona, Bayern Múnich, Arsenal y Manchester United también iniciarán su camino en esta nueva edición del torneo europeo. La primera jornada marcará el inicio de una fase de liga con 36 equipos y ocho partidos para cada club.
Partidos de la Champions League
|Fecha
|Hora
|Partido
|08/09
|11:45 a. m.
|AEK vs. LASK
|08/09
|11:45 a. m.
|Club Brujas vs. Aston Villa
|08/09
|2:00 p. m.
|Borussia Dortmund vs. Villarreal
|08/09
|2:00 p. m.
|Lille vs. Real Betis
|08/09
|2:00 p. m.
|Oporto vs. Manchester City
|08/09
|2:00 p. m.
|Real Madrid vs. Inter
|09/09
|11:45 a. m.
|Barcelona vs. Feyenoord
|09/09
|11:45 a. m.
|Stuttgart vs. Viking
|09/09
|2:00 p. m.
|Liverpool vs. Atlético de Madrid
|09/09
|2:00 p. m.
|Nápoles vs. Arsenal
|09/09
|2:00 p. m.
|PSG vs. Slovan Bratislava
|09/09
|2:00 p. m.
|Sporting CP vs. Galatasaray
|10/09
|11:45 a. m.
|Fenerbahçe vs. Roma
|10/09
|11:45 a. m.
|PSV vs. Shakhtar
|10/09
|2:00 p. m.
|Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt
|10/09
|2:00 p. m.
|Como vs. RB Leipzig
|10/09
|2:00 p. m.
|Manchester United vs. Sabah Baku
|10/09
|2:00 p. m.
|Slavia Praga vs. Lens
Canal para ver la Champions League
En Perú, la Champions League se podrá ver a través de ESPN, mientras que los partidos también estarán disponibles vía streaming en Disney+. La transmisión dependerá del encuentro y la programación establecida para cada jornada.
Tabla de posiciones de la Champions League
|Equipo
|PJ
|DG
|Puntos
|Arsenal
|0
|0
|0
|Aston Villa
|0
|0
|0
|Liverpool
|0
|0
|0
|Manchester City
|0
|0
|0
|Manchester United
|0
|0
|0
|Lille
|0
|0
|0
|PSG
|0
|0
|0
|Nápoles
|0
|0
|0
|LASK
|0
|0
|0
|Slavia Praga
|0
|0
|0
|Club Brujas
|0
|0
|0
|Lens
|0
|0
|0
|Slovan Bratislava
|0
|0
|0
|Bayern Múnich
|0
|0
|0
|Borussia Dortmund
|0
|0
|0
|Roma
|0
|0
|0
|Inter
|0
|0
|0
|PSV
|0
|0
|0
|Feyenoord
|0
|0
|0
|Real Madrid
|0
|0
|0
|Villarreal
|0
|0
|0
|Barcelona
|0
|0
|0
|Atlético de Madrid
|0
|0
|0
|Real Betis
|0
|0
|0
|Oporto
|0
|0
|0
|Stuttgart
|0
|0
|0
|AEK
|0
|0
|0
|Viking
|0
|0
|0
|Bodo/Glimt
|0
|0
|0
|Sporting CP
|0
|0
|0
|Galatasaray
|0
|0
|0
|Fenerbahçe
|0
|0
|0
|Shakhtar
|0
|0
|0
|Como
|0
|0
|0
|RB Leipzig
|0
|0
|0
|Sabah Baku
|0
|0
|0
¡Vamos al Circo!
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