Fixture de la Champions League: fechas, horarios y dónde ver la fecha 1 de la Liga de Campeones

La fecha 1 de la Champions League 2026-27 está a punto de comenzar y tendrá grandes partidos desde el martes 8 hasta el jueves 10 de septiembre. Entre los duelos más atractivos destacan el Real Madrid vs. Inter de Milán, además del Porto vs. Manchester City y Borussia Dortmund vs. Villarreal.

Por su parte, el vigente campeón, el PSG, hará su debut el miércoles 9 de septiembre frente al Slovan Bratislava, mientras que otros grandes como Liverpool, Barcelona, Bayern Múnich, Arsenal y Manchester United también iniciarán su camino en esta nueva edición del torneo europeo. La primera jornada marcará el inicio de una fase de liga con 36 equipos y ocho partidos para cada club.

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Partidos de la Champions League

Fecha Hora Partido 08/09 11:45 a. m. AEK vs. LASK 08/09 11:45 a. m. Club Brujas vs. Aston Villa 08/09 2:00 p. m. Borussia Dortmund vs. Villarreal 08/09 2:00 p. m. Lille vs. Real Betis 08/09 2:00 p. m. Oporto vs. Manchester City 08/09 2:00 p. m. Real Madrid vs. Inter 09/09 11:45 a. m. Barcelona vs. Feyenoord 09/09 11:45 a. m. Stuttgart vs. Viking 09/09 2:00 p. m. Liverpool vs. Atlético de Madrid 09/09 2:00 p. m. Nápoles vs. Arsenal 09/09 2:00 p. m. PSG vs. Slovan Bratislava 09/09 2:00 p. m. Sporting CP vs. Galatasaray 10/09 11:45 a. m. Fenerbahçe vs. Roma 10/09 11:45 a. m. PSV vs. Shakhtar 10/09 2:00 p. m. Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt 10/09 2:00 p. m. Como vs. RB Leipzig 10/09 2:00 p. m. Manchester United vs. Sabah Baku 10/09 2:00 p. m. Slavia Praga vs. Lens

Canal para ver la Champions League

En Perú, la Champions League se podrá ver a través de ESPN, mientras que los partidos también estarán disponibles vía streaming en Disney+. La transmisión dependerá del encuentro y la programación establecida para cada jornada.

Tabla de posiciones de la Champions League