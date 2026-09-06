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Fixture de la Champions League: fechas, horarios y dónde ver la fecha 1 de la Liga de Campeones

La fase de grupos de la Champions League 2026-27 comenzará entre el 8 y el 10 de septiembre con emocionantes partidos, incluyendo Real Madrid vs. Inter de Milán y Barcelona vs. Feyenoord.

Antonio Vidal
Fixture de la Champions League. Foto: difusión
Fixture de la Champions League. Foto: difusión
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La fecha 1 de la Champions League 2026-27 está a punto de comenzar y tendrá grandes partidos desde el martes 8 hasta el jueves 10 de septiembre. Entre los duelos más atractivos destacan el Real Madrid vs. Inter de Milán, además del Porto vs. Manchester City y Borussia Dortmund vs. Villarreal.

Por su parte, el vigente campeón, el PSG, hará su debut el miércoles 9 de septiembre frente al Slovan Bratislava, mientras que otros grandes como Liverpool, Barcelona, Bayern Múnich, Arsenal y Manchester United también iniciarán su camino en esta nueva edición del torneo europeo. La primera jornada marcará el inicio de una fase de liga con 36 equipos y ocho partidos para cada club.

Canal confirmado para ver Real Madrid vs Inter por partido de la Champions League

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Real Madrid vs Inter por partido de la Champions League

Partidos de la Champions League

FechaHoraPartido
08/0911:45 a. m.AEK vs. LASK
08/0911:45 a. m.Club Brujas vs. Aston Villa
08/092:00 p. m.Borussia Dortmund vs. Villarreal
08/092:00 p. m.Lille vs. Real Betis
08/092:00 p. m.Oporto vs. Manchester City
08/092:00 p. m.Real Madrid vs. Inter
09/0911:45 a. m.Barcelona vs. Feyenoord
09/0911:45 a. m.Stuttgart vs. Viking
09/092:00 p. m.Liverpool vs. Atlético de Madrid
09/092:00 p. m.Nápoles vs. Arsenal
09/092:00 p. m.PSG vs. Slovan Bratislava
09/092:00 p. m.Sporting CP vs. Galatasaray
10/0911:45 a. m.Fenerbahçe vs. Roma
10/0911:45 a. m.PSV vs. Shakhtar
10/092:00 p. m.Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt
10/092:00 p. m.Como vs. RB Leipzig
10/092:00 p. m.Manchester United vs. Sabah Baku
10/092:00 p. m.Slavia Praga vs. Lens

Canal para ver la Champions League

En Perú, la Champions League se podrá ver a través de ESPN, mientras que los partidos también estarán disponibles vía streaming en Disney+. La transmisión dependerá del encuentro y la programación establecida para cada jornada.

Tabla de posiciones de la Champions League

EquipoPJDGPuntos
Arsenal000
Aston Villa000
Liverpool000
Manchester City000
Manchester United000
Lille000
PSG000
Nápoles000
LASK000
Slavia Praga000
Club Brujas000
Lens000
Slovan Bratislava000
Bayern Múnich000
Borussia Dortmund000
Roma000
Inter000
PSV000
Feyenoord000
Real Madrid000
Villarreal000
Barcelona000
Atlético de Madrid000
Real Betis000
Oporto000
Stuttgart000
AEK000
Viking000
Bodo/Glimt000
Sporting CP000
Galatasaray000
Fenerbahçe000
Shakhtar000
Como000
RB Leipzig000
Sabah Baku000
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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