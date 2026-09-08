¿A qué hora juega Arsenal vs Napoli y dónde ver partido por fecha 1 de Champions League?

Arsenal vs Napoli se volverán a ver las caras este miércoles 9 de setiembre por la fecha 1 de la Champions League 2026/27. Los ‘Gunners’ llegarán al Stadio Diego Armando Maradona de Nápoles con el objetivo de iniciar con pie derecho en su camino a una nueva final, mientras que los italianos quieren celebrar con su hinchada. Consulta los horarios y dónde ver este duelo.

¿A qué hora juega Arsenal vs Napoli?

Estos son los horarios confirmados para el inicio del partido de Arsenal vs Napoli en los distintos países de Sudamérica, así como en Estados Unidos y España.

Perú, Ecuador y Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 4.00 p. m.

México y Centroamérica: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 3.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Arsenal vs Napoli EN VIVO?

El partido entre Arsenal vs Napoli por la primera jornada de la Champions League 2026/27 estará disponible por la señal EN VIVO de ESPN 5 para todo el territorio sudamericano. Del mismo modo, este encuentro podrá sintonizarse EN DIRECTO ONLINE por la app de streaming de Disney Plus.

Arsenal visitará al Napoli por la primera jornada de la UEFA Champions League

¿Qué canal transmite partido de Arsenal vs Napoli por Champions League?

Si quieres ver el partido de Arsenal vs Napoli EN VIVO ONLINE deberás estar atento a los siguientes canales, dependiendo del país en donde te encuentres.

Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador: ESPN 5 y Disney Plus.

Brasil: Space Brazil, Zapping, Claro TV Plus, Max, Sky Plus y Vivo Play.

Argentina: ESPN y Disney Plus.

Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN 5 y Disney Plus.

Venezuela: ESPN 5, Disney Plus e inter.

México: Max.

Panamá: ESPN 5 y Disney Plus.

España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones 5.

Estados Unidos: Paramount Plus y ViX.

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