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Barcelona vs Feyenoord EN VIVO por Champions League: dónde ver, a qué hora juegan y pronóstico
Sigue EN VIVO el partido de Barcelona vs Feyenoord por la primera fecha de la Champions League 2026 vía ESPN y Disney Plus.
Todo listo para un partidazo entre Barcelona vs Feyenoord por la primera jornada de la fase liga de la Champions League 2026-2027 en el Spotify Camp Nou. Este cotejo se llevará a cabo el miércoles 9 de septiembre a partir de las 11.45 am. horas locales (6.45 pm. horas de España) con la transmisión de ESPN y Disney Plus.
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El Barcelona vs Feyenoord será uno de los partidos más atractivos de la primera jornada de la fase de liga de la Champions League. El conjunto azulgrana inicia su camino europeo ante su público, con la obligación de demostrar desde el primer encuentro que vuelve a ser uno de los principales candidatos a conquistar el trofeo. El equipo dirigido por Hansi Flick llega con confianza después de protagonizar un arranque perfecto en LaLiga, donde suma cuatro victorias en sus cuatro primeras presentaciones y viene de golear 5-0 al Valencia.
Para el Barcelona, además, este debut tiene un significado especial después de quedarse a las puertas de la final de la última Champions. El cuadro catalán quiere iniciar con el pie derecho una competición en la que no puede darse el lujo de dejar puntos como local. Flick tendrá algunas ausencias importantes. Frenkie de Jong continúa recuperándose de una lesión de menisco y no estará disponible, mientras que Eric García tampoco jugará frente al Feyenoord debido a la suspensión que arrastra desde la campaña anterior. Roony Bardghji, por su parte, permanece fuera por una grave lesión de ligamentos.
En la otra vereda aparece un Feyenoord que regresa a la máxima competición europea con la intención de competir sin complejos. El equipo neerlandés es dirigido por Giovanni van Bronckhorst, un viejo conocido del Barcelona que vivirá un momento especial al regresar al Camp Nou, escenario donde dejó una importante huella como futbolista.
Así, el Spotify Camp Nou se prepara para una noche especial de Champions League. Barcelona parte como favorito por su presente y la calidad de su plantilla, pero Feyenoord intentará convertir el estreno europeo en un desafío incómodo. La intensidad, la presión alta y la capacidad del cuadro azulgrana para aprovechar sus ocasiones serán algunas de las claves de un partido que marcará el inicio de su camino hacia la gran final.
Barcelona y Feyenoord se enfrentan por la Champions League
¿Cuándo juega Barcelona vs Feyenoord?
El partido entre Barcelona vs Feyenoord por la UEFA Champions League se juega el miércoles 9 de septiembre en el Spotify Camp Nou. Ambos elencos tienen el deseo de sumar tres puntos, siendo el elenco catalán el que tiene todo a su favor para iniciar con pie derecho.
¿A qué hora juega Barcelona vs Feyenoord?
Este choque de Champions League entre Barcelona y Feyenoord inicia a partir de las 11.45 am. horas de Perú (6.45 pm. horas de España). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 10.45 am.
- Perú, Ecuador, Colombia: 11.45 am.
- Venezuela, Bolivia, Chile: 12.45 pm.
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 1.45 pm.
- España: 6.45 pm.
¿Dónde ver Barcelona vs Feyenoord?
La transmisión del partido entre Barcelona vs Feyenoord se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción de verlo vía streaming en los aplicativos de Disney Plus, DGO y Movistar TV App.
Canales de transmisión para ver Barcelona vs Feyenoord
- Perú: ESPN y Disney+
- Argentina: ESPN y Disney+
- Colombia: ESPN y Disney+
- Chile: ESPN y Disney+
- Ecuador: ESPN y Disney+
- Paraguay: ESPN y Disney+
- Uruguay: ESPN y Disney+
- Bolivia: ESPN y Disney+
- Venezuela: ESPN y Disney+
- Brasil: TNT, Zapping, Claro TV+, HBO MAX, Sky+ y Vivo Play
- México: FOX One y FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, TUDN App, UniMás y Univision Now
- España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones
Posibles alineaciones de Barcelona vs Feyenoord
Barcelona: Joan García, Xavi Espart, Andreas Christensen, Pau Cubarsí, Jules Koundé, Fermín López, Rodri Hernández, Pedri, Raphinha, Anthony Gordon y Lamine Yamal.
Feyenoord: Tjark Ernst, Mika Mármol, Jerry St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read, Luciano Valente, Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël, Nacho Ferri y Anis Hadj Moussa.
Barcelona vs Feyenoord: pronóstico, cuotas y cuánto paga
Sobre el papel, Barcelona se perfila como amplio favorito para llevarse la victoria ante Feyenoord en este cruce de Champions League. Dicho esto, te anunciamos las cuotas que brindan las distintas casas de apuestas:
|CASAS DE APUESTAS
|BARCELONA
|EMPATE
|FEYENOORD
|Betsson
|1.10
|10.50
|30.00
|Betano
|1.11
|12.00
|24.00
|Bet365
|1.08
|11.00
|23.00
|1XBet
|1.10
|12.80
|27.00
|Doradobet
|1.10
|11.00
|21.00
Historial de Barcelona vs Feyenoord: estadísticas
- Barcelona 3-0 Feyenoord (Copa de Campeones de Europa 1974)
- Feyenoord 0-0 Barcelona (Copa de Campeones de Europa 1974)
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