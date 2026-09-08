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¿A qué hora juega Barcelona vs Feyenoord y dónde ver partido por la Champions League?
Barcelona recibirá al Feyenoord este miércoles 9 de septiembre en el Spotify Camp Nou por la UEFA Champions League 2026-27. Conoce horarios y canales para que no te pierdas el partido.
Barcelona recibirá al siempre complicado Feyenoord, en uno de los partidos más esperados de la Champions League 2026-27. Este duelo se jugará en el Spotify Camp Nou y promete mucha emoción de principio a fin. Conoce horarios y canales para que no te pierdas este encuentro.
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¿Cuándo juega Barcelona vs Feyenoord?
El partido entre Barcelona y Feyenoord se juega este miércoles 9 de setiembre, en el imponente estadio Spotify Camp Nou.
¿A qué hora juega Barcelona vs Feyenoord?
- Perú, Colombia y Ecuador: 11:45 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 12:45 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 13:45 horas
- México: 10:45 horas
- Estados Unidos: 12:45 horas (Miami y Nueva York) y 09:45 horas (Los Ángeles)
- España: 18:45 horas
¿Dónde ver Barcelona vs Feyenoord?
- Perú: ESPN y Disney+
- Argentina: ESPN y Disney+
- Colombia: ESPN y Disney+
- Chile: ESPN y Disney+
- Ecuador: ESPN y Disney+
- Paraguay: ESPN y Disney+
- Uruguay: ESPN y Disney+
- Bolivia: ESPN y Disney+
- Venezuela: ESPN y Disney+
- Brasil: TNT, Zapping, Claro TV+, HBO MAX, Sky+ y Vivo Play
- México: FOX One y FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, TUDN App, UniMás y Univision Now
- España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones
Barcelona vs Feyenoord: previa del partido
El FC Barcelona se mide ante el Feyenoord este miércoles 9 de septiembre en el marco de la primera fecha de la UEFA Champions League. La escuadra blaugrana inicia un nuevo camino internacional con la firme obsesión de volver a conquistar Europa, una copa que le es esquiva desde la temporada 2015-16 y a la que apunta con todos sus cañones para romper la sequía continental de la mano de su juego ofensivo.
El conjunto catalán saltará al terreno de juego ostentando un presente inmejorable en el plano local, donde marcha firme como único líder de LaLiga con puntaje perfecto tras cosechar cuatro victorias en igual número de presentaciones. Los dirigidos por el cuadro culé llegan con la moral por las nubes luego de firmar una contundente exhibición futbolística en su última presentación, en la que apabullaron por 5-0 al Valencia en condición de visitante en Mestalla.
Barcelona viene de vencer 5-0 a Valencia de visita por LaLiga
Por su parte, el Feyenoord aterriza en tierras catalanas dispuesto a romper los pronósticos y dar el gran golpe de la jornada inaugural. El combinado neerlandés atraviesa un momento positivo tras superar por 3-1 al NEC en la Eredivisie, por lo que saldrá al césped con la intención de aprovechar su envión competitivo para replegarse con orden y castigar los espacios de un Barcelona que buscará imponer condiciones desde el pitazo inicial.
¡Vamos al Circo!
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