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Héctor Cúper respira en Universitario: dirigió con normalidad y sigue al frente del equipo

Héctor Cúper continúa al mando de Universitario, aunque su continuidad no está asegurada. El técnico trabaja para fortalecer al equipo durante el receso.

Redacción Líbero
Héctor Cúper no continuaría en Universitario
Héctor Cúper no continuaría en Universitario | Foto: X
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Héctor Cúper dirigió sin inconvenientes la última práctica de Universitario en Campo Mar y, por ahora, mantiene las riendas del equipo crema. El técnico argentino trabajó con normalidad junto a sus dirigidos, mientras la administración continúa evaluando su continuidad.

Héctor Cúper no continuaría en Universitario.

PUEDES VER: Revelan la decisión final de Universitario sobre el futuro de Héctor Cúper: "No continuaría"

La situación podría cambiar en los próximos días, pues todavía no existe una decisión definitiva sobre el futuro del entrenador. Sin embargo, mientras no haya una comunicación oficial, Cúper permanece al frente y prepara al plantel para lo que viene.

El técnico respira, aunque sabe que el margen de error es mínimo. Con siete fechas por disputar en el Clausura, su principal tarea será fortalecer al equipo, recuperar la confianza y corregir los errores que generaron dudas en las últimas jornadas.

Universitario tendrá varios días para trabajar durante el receso y ajustar piezas antes del regreso del campeonato. La prioridad será recuperar solidez y encontrar una estructura que permita al equipo competir con mayor regularidad en la recta final.

Por ahora, Cúper se queda y piensa en el duelo ante Melgar, programado para el 10 de octubre en el Monumental. El objetivo será volver a ganar y mantener a la 'U' en carrera por el título del Clausura y el tetracampeonato.

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