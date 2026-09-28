Resultado Sinuano Día de HOY, lunes 28 de septiembre de 2026 EN VIVO: qué jugó el último sorteo
Mira los resultados en vivo del último sorteo Sinuano Día del lunes 28 de septiembre de 2026. Coteja AQUÍ tu boleto con los números que salieron. ¡Suerte!
MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora juega el Sinuano Día?
El Sinuano Día de hoy, lunes 28 de septiembre de 2026, se juega a las 2:30 p. m., hora de Colombia.
Conoce qué número salió en el Sinuano Día de HOY, lunes 28 de septiembre de 2026. En esta nota podrás seguir el sorteo EN VIVO y consultar el resultado, número ganador y La Quinta apenas sean anunciados, además de revisar qué jugó en la última edición para comparar tu boleto.
PUEDES VER: Resultado Sinuano Noche del domingo 27 de septiembre de 2026: ¿qué jugó el último sorteo?
Sinuano Día de hoy, lunes 28 de septiembre: resultado y números ganadores
Transmisión del sorteo Sinuano Día
¿A qué hora juega el Sinuano Día?
El Sinuano Día de hoy, lunes 28 de septiembre de 2026, se juega a las 2:30 p. m., hora de Colombia.
Bienvenidos
¡Bienvenidos al sorteo Sinuano Día y Noche de HOY! En esta nota conocerás los números ganadores de esta jornada, así que quédate atento para descubrir los resultados y verificar si la suerte estuvo de tu lado.
¿A qué hora se juega el Sinuano Día de hoy?
El Sinuano Día de hoy se juega a las 2:30 p. m., hora de Colombia. El sorteo se realiza todos los días, incluidos domingos y festivos.
¿A qué hora se juega el Sinuano Noche de hoy?
El Sinuano Noche se juega a las 10:30 p. m. de lunes a sábado. Los domingos y días festivos, el sorteo se realiza a las 8:30 p. m.
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