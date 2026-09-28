Resultado Sinuano Día de HOY, lunes 28 de septiembre de 2026 EN VIVO: qué jugó el último sorteo

Conoce qué número salió en el Sinuano Día de HOY, lunes 28 de septiembre de 2026. En esta nota podrás seguir el sorteo EN VIVO y consultar el resultado, número ganador y La Quinta apenas sean anunciados, además de revisar qué jugó en la última edición para comparar tu boleto.

Sinuano Día de hoy, lunes 28 de septiembre: resultado y números ganadores 13:35 Transmisión del sorteo Sinuano Día 13:31 ¿A qué hora juega el Sinuano Día? El Sinuano Día de hoy, lunes 28 de septiembre de 2026, se juega a las 2:30 p. m., hora de Colombia. 13:04 Bienvenidos ¡Bienvenidos al sorteo Sinuano Día y Noche de HOY! En esta nota conocerás los números ganadores de esta jornada, así que quédate atento para descubrir los resultados y verificar si la suerte estuvo de tu lado.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día de hoy?

El Sinuano Día de hoy se juega a las 2:30 p. m., hora de Colombia. El sorteo se realiza todos los días, incluidos domingos y festivos.

¿A qué hora se juega el Sinuano Noche de hoy?

El Sinuano Noche se juega a las 10:30 p. m. de lunes a sábado. Los domingos y días festivos, el sorteo se realiza a las 8:30 p. m.