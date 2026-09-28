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Resultado Sinuano Día de HOY, lunes 28 de septiembre de 2026 EN VIVO: qué jugó el último sorteo

Mira los resultados en vivo del último sorteo Sinuano Día del lunes 28 de septiembre de 2026. Coteja AQUÍ tu boleto con los números que salieron. ¡Suerte!

María Zapata
Revisa los resultados y números ganadores del último sorteo Sinuano Día de HOY, lunes 28 de septiembre de 2026.
Revisa los resultados y números ganadores del último sorteo Sinuano Día de HOY, lunes 28 de septiembre de 2026. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

13:31

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día de hoy, lunes 28 de septiembre de 2026, se juega a las 2:30 p. m., hora de Colombia.

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Conoce qué número salió en el Sinuano Día de HOY, lunes 28 de septiembre de 2026. En esta nota podrás seguir el sorteo EN VIVO y consultar el resultado, número ganador y La Quinta apenas sean anunciados, además de revisar qué jugó en la última edición para comparar tu boleto.

Accede a los resultado del Sinuano Noche del domingo 27 de septiembre de 2026.

PUEDES VER: Resultado Sinuano Noche del domingo 27 de septiembre de 2026: ¿qué jugó el último sorteo?

Sinuano Día de hoy, lunes 28 de septiembre: resultado y números ganadores

13:35
28/9/2026

Transmisión del sorteo Sinuano Día

13:31
28/9/2026

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día de hoy, lunes 28 de septiembre de 2026, se juega a las 2:30 p. m., hora de Colombia.

13:04
28/9/2026

Bienvenidos

¡Bienvenidos al sorteo Sinuano Día y Noche de HOY! En esta nota conocerás los números ganadores de esta jornada, así que quédate atento para descubrir los resultados y verificar si la suerte estuvo de tu lado.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día de hoy?

El Sinuano Día de hoy se juega a las 2:30 p. m., hora de Colombia. El sorteo se realiza todos los días, incluidos domingos y festivos.

¿A qué hora se juega el Sinuano Noche de hoy?

El Sinuano Noche se juega a las 10:30 p. m. de lunes a sábado. Los domingos y días festivos, el sorteo se realiza a las 8:30 p. m.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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