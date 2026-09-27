¿A qué hora juega Francia vs Bélgica y dónde ver partido por la UEFA Nations League?

Se nos viene un partidazo entre Francia vs Bélgica, en partido correspondiente al Grupo A1 de la UEFA Nations League. Este encuentro se jugará en la ciudad de Bruselas y promete mucha emoción de principio a fin. A continuación, puedes conocer horarios y canales para que no te pierdas ningún detalle de este cotejo.

¿Cuándo juega Francia vs Bélgica?

El duelo entre Bélgica y Francia se disputará este lunes 28 de septiembre, en el estadio King Baudouin Stadium, recinto que se sitúa en la ciudad de Bruselas.

¿A qué hora juega Francia vs Bélgica?

Perú, Colombia y Ecuador: 13.45 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 14.45 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15.45 horas

México y Honduras: 12.45 horas

Estados Unidos: 14.45 horas (Miami y Nueva York) y 11.45 horas (Los Ángeles)

España: 20.45 horas

¿Dónde ver Francia vs Bélgica?

Perú: ESPN y Disney+

Argentina: ESPN y Disney+

Colombia: ESPN y Disney+

Chile: ESPN y Disney+

Ecuador: ESPN y Disney+

Paraguay: ESPN y Disney+

Uruguay: ESPN y Disney+

Venezuela: ESPN y Disney+

Bolivia: ESPN y Disney+

México: Sky Sports, Sky+ e Izzi

Estados Unidos: FOX Sports 2, fuboTV, ViX y FOX One

España: DAZN

Francia vs Bélgica: previa del partido

Las selecciones absolutas de Bélgica y Francia chocan este lunes 28 de septiembre en el Estadio Rey Balduino de Bruselas, en el marco de la segunda jornada del Grupo A de la Liga de las Naciones de la UEFA 2026-27. El compromiso arrancará a las 13.45 horas (tiempo del Perú). Ambas escuadras saldrán al terreno de juego con el envión de haber triunfado en sus respectivos estrenos fuera de casa, en un duelo que definirá de manera temprana al líder del sector.

El conjunto local llega tras dar uno de los grandes golpes de la fecha inaugural al imponerse con autoridad por 0-2 en su visita a Italia. Los Diablos Rojos exhibieron un enorme orden defensivo y máxima efectividad ofensiva para quedarse con los tres puntos en tierras transalpinas. Ante su afición en Bruselas, Bélgica buscará ratificar ese gran momento y dar otro golpe sobre la mesa frente a una de las potencias del continente.

Francia viene de vencer a Turquía

Por su parte, el cuadro galo debuta en esta segunda fecha tras firmar una trabajada victoria por 0-1 como visitante ante Turquía en suelo otomano. Sin embargo, el triunfo dejó secuelas para Les Bleus: Kylian Mbappé, autor del gol de la victoria, sufrió una lesión durante el partido y fue desconvocado para el resto de la fecha FIFA. Sin su máxima figura en la zona de ataque, el bloque visitante deberá reorganizar su ofensiva con nombres como Bradley Barcola y Randal Kolo Muani para sostener su hegemonía en el historial directo.