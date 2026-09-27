¿Quién es Steffon Dewar, el árbitro jamaiquino que cobró polémico penal en el Perú vs Estados Unidos?

Uno de los focos de atención durante el partido entre Perú y Estados Unidos, que terminó 4-1, fue el árbitro jamaiquino Steffon Dewar, esto tras cobrar un penal fuera del área que significó el 2-1 del encuentro y desanimó totalmente a una Bicolor que había sabido sobrellevar la desventaja desde los primeros minutos. Por ello, muchos se han preguntado quién es este colegiado, quien en varias ocasiones durante el partido generó dudas con sus decisiones.

¿Quién es Steffon Dewar, polémico árbitro que cobró penal en contra para Perú?

Steffon Dewar es un árbitro jamaiquino afiliado a la Concacaf y forma parte de la lista internacional de la FIFA desde 2022. Actualmente tiene 36 (nació el 29 de marzo de 1990). Aunque hay poca información pública sobre sus inicios y formación, su trayectoria incluye designaciones en competiciones regionales, como la Copa del Caribe y la Liga de Naciones de la Concacaf. También ha cumplido funciones de cuarto árbitro en partidos de la Liga Concacaf.

Recientemente dirigió el amistoso entre Perú y Estados Unidos, que terminó 4-1 a favor del conjunto estadounidense. Durante el encuentro, cobró un penal para Estados Unidos tras una acción entre Jesús Pretell y Mathis Albert; la decisión generó polémica porque, según distintas coberturas, la falta habría ocurrido fuera del área.

steffon dewar dirigiendo partido de Trinidad y Tobago y Curazao

Steffon Dewar es reconocido por la FIFA

Cabe mencionar que el joven árbitro también ha sido reconocido por la FIFA, una situación por la que la Federación de Jamaica lo reconoció por todo lo alto mediante sus redes sociales.

"Celebrando a nuestros oficiales con el distintivo de la FIFA", escribió la Federación de Jamaica

Mano Menezes se pronunció sobre Steffon Dewar

Tras el partido, el técnico de la selección peruana se pronunció sobre la labor de Steffon Dewar, teniendo fuertes comentarios. "El árbitro es un fenómeno. Logró sancionar a uno de nuestros tres jugadores que estaban haciendo el cambio al mismo tiempo porque el jugador tardó diez segundos en salir, aunque estábamos perdiendo el partido. No tiene lógica".

"El árbitro es un fenómeno. Y el penal, todos lo vieron, ¿no? Él sabe que se equivocó, porque salió rapidito. Yo quería darle un abrazo. Un abrazo peruano", complementó.