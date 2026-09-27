Mano Menezes no se guardó nada tras goleada que recibió la selección peruana: "Nos falta trabajo"

Mano Menezes se pronunció tras la derrota sufrida por Perú ante Estados Unidos por la fecha FIFA. El técnico brasileño estuvo en la conferencia de prensa, donde compartió sus ideas sobre cómo vio a la Bicolor en este encuentro y explicó algunos de sus análisis. Además, no dudó en mandar su 'chiquita' al árbitro, señalando que es un fenómeno, esto por su manera de dirigir los 90 minutos y, de forma irónica, por el penal que cobró a favor de EE. UU.

Mano Menezes no se guardó nada tras goleada que recibió Perú vs Estados Unidos

El técnico brasileño fue bien claro al explicar que a pesar de haber jugadores que pueden representar a la Bicolor, falta trabajo para que puedan ser competitivos en ámbito internacional. Este es un tema que con el pasar del tiempo se ha ido reflejando por el bajo nivel que mantiene nuestra liga peruana. “Pienso que jugadores hay, pero nos falta trabajo y tenemos que trabajar, no hay otro camino”, expresó en conversación con los medios.

Mano Menezes cuestionó el arbitraje: “Es un fenómeno”

En otro momento, Menezes cuestionó la labor del árbitro jamaiquino Steffon Dewar, quien sancionó un penal fuera del área a favor del equipo local. La decisión generó polémica y afectó anímicamente a los jugadores de la Blanquirroja.

“El árbitro es un fenómeno. Logró sancionar a uno de nuestros tres jugadores que estaban haciendo el cambio al mismo tiempo porque el jugador tardó diez segundos en salir, aunque estábamos perdiendo el partido. No tiene lógica”.

Posteriormente, reafirmó su postura sobre el árbitro y dejó en claro que, a su entender, sabía que había cometido un error. Además, volvió a ironizar sobre la polémica decisión y señaló que quiso acercarse para darle un “abrazo peruano”.

“El árbitro es un fenómeno. Y el penal, todos lo vieron, ¿no? Él sabe que se equivocó, porque salió rapidito. Yo quería darle un abrazo. Un abrazo peruano”.