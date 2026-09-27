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La reacción de la prensa de Estados Unidos a la victoria ante Perú: "Un homenaje a la afición"
Los medios estadounidenses no dudaron en destacar las grandes actuaciones de sus jóvenes debutantes, quienes contribuyeron a la victoria ante la selección peruana.
Así reaccionó la prensa de Estados Unidos tras la derrota de Perú en los amistosos de fecha FIFA. La selección peruana sufrió una aplastante caída ante el combinado estadounidense, una situación que ha generado diversas reacciones en el país. Sin embargo, la otra cara de la moneda se vive en EE.UU., donde la prensa destacó el buen momento de su selección y no dudó en elogiar a sus jóvenes jugadores tras el triunfo por 4-1.
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Así reaccionó la prensa estadounidense ante la victoria sobre Perú
En Estados Unidos existe gran satisfacción, ya que varios medios han destacado el trabajo de Mauricio Pochettino por apostar por jóvenes jugadores para este encuentro, quienes terminaron siendo elogiados tras su actuación. “La selección masculina de Estados Unidos inicia la nueva era de Pochettino con una contundente victoria por 4-1 ante Perú en un partido de homenaje a la afición”, empezó titulando el medio Soccer Forward, reconociendo que la abultada victoria ha sido un espectáculo para los hinchas que han ido a ver a su país.
“Justin Ellis y Julian Hall anotan en sus debuts; Malik Tillman marca su tercer gol en tres partidos; Sebastian Berhalter registra un gol y una asistencia. Once jugadores debutan con la selección”, señalaron.
Así reaccionó el medio Soccer Forward a su victoria ante Perú
Por su parte, el medio CBS Sports tampoco fue ajeno a esta gran actuación los Yanquis, reconociendo nuevamente el trabajo que realizaron los jóvenes debutantes.
“El resurgimiento de la juventud en la selección masculina de Estados Unidos se consolidó oficialmente tras la victoria por 4-1 sobre Perú el sábado en Orlando. Cavan Sullivan, con tan solo 16 años, se convirtió en el segundo jugador más joven en debutar con la selección, pero fueron los jóvenes Justin Ellis y Julian Hall quienes brillaron con luz propia, anotando junto a Malik Tillman para comenzar este largo parón con buen pie”, escribió el portal americano.
CBS Sports reconoció el rendimiento de los debutantes
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