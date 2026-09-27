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Jean Ferrari deja contundente mensaje tras caída de la selección peruana: “Un penal mal cobrado”

Tras la dura derrota de la Bicolor, el director general de fútbol de la FPF se pronunció a través de sus redes sociales sobre el contundente 4-1.

Antonio Vidal
Jean Ferrari deja contundente mensaje tras caída de la selección peruana. Foto: composición Líbero/Latina Deportes/La Bicolor
Jean Ferrari deja contundente mensaje tras caída de la selección peruana. Foto: composición Líbero/Latina Deportes/La Bicolor
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La selección peruana sufrió una dura derrota por 4-1 ante Estados Unidos y el bajón futbolístico de la Bicolor se produjo luego de que los estadounidenses consiguieran un penal muy polémico, tal como lo reconoció Jean Ferrari. El director general de fútbol de la FPF no dudó en pronunciarse a través de su cuenta de X para dejar un contundente mensaje tras el partido entre Perú y Estados Unidos.

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Jean Ferrari se pronunció tras la derrota de la selección peruana

El partido de la selección peruana estuvo marcado por dos etapas: una antes del penal cobrado a los 66 minutos y otra después de la polémica decisión arbitral. Esta jugada terminó influyendo en el desarrollo del encuentro y afectó al conjunto dirigido por Mano Menezes durante los minutos finales.

Tras esta acción y la derrota ante Estados Unidos, Jean Ferrari decidió pronunciarse al respecto. El actual director general de la FPF utilizó su cuenta de X para compartir una publicación en la que dejó el siguiente mensaje: "Se perdió contra USA, un penal mal cobrado que desconcertó, ya a pensar en el siguiente amistoso el día martes, la construcción continúa, los golpes están para aguantarlos y luego disfrutaremos de esa construcción", expresó Ferrari.

Jean Ferrari se pronunció sobre la derrota de Perú

Jean Ferrari se pronunció sobre la derrota de Perú

Análisis del Perú vs Estados Unidos

La selección peruana venía demostrando un rendimiento aceptable durante el 1 a 1. Sin embargo, tras el segundo gol, la Bicolor dejó de competir prácticamente, generando muy pocas ocasiones de gol y mostrando nulas ideas de juego. Esto fue aprovechado por Estados Unidos, que, si pisaba el acelerador, podía haber marcado más de cuatro goles.

¿Cuándo juega Perú vs. México por fecha FIFA?

El siguiente duelo de la Bicolor está programado para el martes 29 de septiembre, encuentro que se disputará en el Sports Illustrated Stadium, que cuenta con una capacidad para 25.000 espectadores.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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