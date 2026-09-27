Leyenda de Brasil se deshizo en elogios por Claudio Pizarro: "Me diste muchas alegrías"

Uno de los mayores deportistas que ha tenido el Perú a lo largo de su historia es, sin duda alguna, Claudio Pizarro. El delantero brilló por muchos años en Europa y llegó a jugar en grandes clubes como Bayern Múnich y Chelsea; sin embargo, fue en Werder Bremen donde construyó una leyenda a base de goles. Precisamente en el último equipo en mención fue donde compartió con una leyenda brasileña.

Resulta que el 'Bombardero de los Andes' formó una dupla letal en sus mejores años con Diego Ribas, mediocampista de Brasil que brilló en varios clubes alrededor del mundo, siendo los más destacados Atlético Madrid y Juventus. Ahora, el volante se reencontró con el hincha confeso de Alianza Lima y no dudó en destacarlo.

"Amigo, quiero decirte que me diste muchas alegrías. Le he dicho a mucha gente que eres uno de los atacantes más inteligentes para jugar. Haces goles, asistencias, estás a otro nivel. Un honor jugar contigo", indicó Diego durante una reunión de leyendas del Werder Bremen.

Recordemos que juntos, Claudio Pizarro y el volante brasileño le dieron dos títulos al cuadro verde: Copa de la Liga de Alemania y la Copa de Alemania. Hoy ambos ya se encuentran retirados, pero no cabe duda de que es una de las grandes amistades que deja el fútbol.

Trayectoria de Diego

Estos han sido sus clubes: