0

Leyenda de Brasil se deshizo en elogios por Claudio Pizarro: "Me diste muchas alegrías"

Una leyenda de Brasil, campeón de Copa América, Copa Libertadores y con paso por clubes como Juventus o Atlético Madrid, mostró su admiración por Claudio Pizarro.

Francisco Esteves
Leyenda de Brasil se deshizo en elogios por Claudio Pizarro.
Leyenda de Brasil se deshizo en elogios por Claudio Pizarro. | Foto: AFP.
COMPARTIR

Uno de los mayores deportistas que ha tenido el Perú a lo largo de su historia es, sin duda alguna, Claudio Pizarro. El delantero brilló por muchos años en Europa y llegó a jugar en grandes clubes como Bayern Múnich y Chelsea; sin embargo, fue en Werder Bremen donde construyó una leyenda a base de goles. Precisamente en el último equipo en mención fue donde compartió con una leyenda brasileña.

Jean Ferrari deja contundente mensaje tras caída de la selección peruana. Foto: composición Líbero/Latina Deportes/La Bicolor

PUEDES VER: Jean Ferrari deja contundente mensaje tras caída de la selección peruana: “Un penal mal cobrado”

Resulta que el 'Bombardero de los Andes' formó una dupla letal en sus mejores años con Diego Ribas, mediocampista de Brasil que brilló en varios clubes alrededor del mundo, siendo los más destacados Atlético Madrid y Juventus. Ahora, el volante se reencontró con el hincha confeso de Alianza Lima y no dudó en destacarlo.

"Amigo, quiero decirte que me diste muchas alegrías. Le he dicho a mucha gente que eres uno de los atacantes más inteligentes para jugar. Haces goles, asistencias, estás a otro nivel. Un honor jugar contigo", indicó Diego durante una reunión de leyendas del Werder Bremen.

Recordemos que juntos, Claudio Pizarro y el volante brasileño le dieron dos títulos al cuadro verde: Copa de la Liga de Alemania y la Copa de Alemania. Hoy ambos ya se encuentran retirados, pero no cabe duda de que es una de las grandes amistades que deja el fútbol.

Trayectoria de Diego

Estos han sido sus clubes:

  • Santos F. C.
  • F. C. Oporto
  • Werder Bremen
  • Juventus
  • Wolfsburgo
  • Atlético de Madrid
  • Fenerbahçe
  • Flamengo
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos de hoy, domingo 27 de septiembre: qué partidos hay de Nations League, Copa de la Liga y amistosos

  2. Portugal vs Noruega EN VIVO con Cristiano Ronaldo y Haaland: hora y dónde ver partido de Nations League

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano