Gareca reveló por qué convocó a Ruidíaz en lugar de Pizarro: "Cada vez que venía tenía una molestia"

Ricardo Gareca reveló, varios años después, uno de los motivos que influyeron en su decisión de apostar por Raúl Ruidíaz en lugar de Claudio Pizarro durante el proceso de la selección peruana rumbo al Mundial Rusia 2018. El técnico argentino explicó que la situación física del ‘Bombardero de los Andes’ terminó siendo determinante para que la ‘Pulga’ empezara a ganar protagonismo en sus convocatorias.

Ricardo Gareca reveló por qué llevó a Raúl Ruidíaz en lugar de Claudio Pizarro en la selección peruana

Gareca recordó que, cuando Pizarro era llamado a la Bicolor, constantemente llegaba con alguna molestia física o lesión, situación que le impedía entrenar con normalidad junto al resto del plantel. Ante este escenario, el comando técnico comenzó a evaluar otras alternativas en ataque y Ruidíaz terminó convirtiéndose en una de las principales opciones.

Claudio Pizarro jugó su último partido con la selección peruana en 2016

"Estábamos muy metidos y lo entendieron. Luego ya incluimos a Farfán y a Advíncula, fuimos agregando a Carrillo a todos ellos, quienes después fueron fundamentales para lograr la clasificación. Claudio estaba también, pero él cada vez que venía siempre tenía una molestia o una lesión. Eso le imposibilitaba trabajar con normalidad y empezamos a apostar por Raúl Ruidiaz. Veíamos un poco todo y, en definitiva, fuimos encontrando un grupo muy consolidado", concluyó.

La elección de Ricardo Gareca no se dio de manera aislada, pues coincidió con la consolidación de varios futbolistas que terminaron siendo piezas importantes para conseguir el boleto a Rusia 2018. Raúl Ruidíaz, Jefferson Farfán, Luis Advíncula y André Carrillo fueron ganando espacio dentro de un grupo que finalmente logró devolver a Perú a una Copa del Mundo después de 36 años.

¿Cómo le fue a Claudio Pizarro en la selección peruana?

Claudio Pizarro debutó con la selección peruana en 1999 y, desde entonces, sumó 85 encuentros y marcó 20 tantos. El atacante participó en Eliminatorias, amistosos y la Copa América; sin embargo, Ricardo Gareca no lo incluyó en la convocatoria para el Mundial de 2018.