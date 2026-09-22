El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habría dejado de publicar la ubicación exacta de miles de personas bajo su custodia que cuentan con una orden definitiva de deportación. Esta directiva silenciosa imposibilita que abogados y familiares rastreen el paradero de los detenidos, lo que obstaculiza la presentación de apelaciones legales de último minuto. De acuerdo con una investigación publicada por la agencia Associated Press, el buscador público del gobierno eliminó estos perfiles el pasado 15 de septiembre, una medida que afecta tanto a personas indocumentadas como a inmigrantes con estatus legal en Estados Unidos que enfrentan la fase final de su proceso migratorio.

El ICE ocultaría la ubicación de miles de detenidos con orden final de deportación

La exclusión masiva en la plataforma en línea rompe con el protocolo operativo establecido en 2010. Al borrar a las personas con una orden de deportación confirmada, se restringe severamente la capacidad de la defensa legal para frenar traslados o expulsiones inminentes. Según datos del Deportation Data Project recopilados por UC Berkeley y UCLA, tan solo en julio casi 16 000 personas ingresaron al sistema de custodia de ICE bajo una orden de deportación en Estados Unidos, lo que representa más de un tercio del total de procesados en ese periodo.

Atenas Burrola Estrada, subdirectora de programas del Amica Center for Immigrant Rights, confirmó la gravedad de la medida: "Cada uno de nuestros clientes con una orden final ha dejado de aparecer en el localizador". Entre los afectados se encuentran ocho ciudadanos somalíes recluidos en la base naval de Guantánamo. Al respecto, My Khanh Ngo, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), advirtió sobre las consecuencias legales: "Si no puedes localizar a tu cliente, no sabes qué ocurre con él ni puedes presentar esa información ante el tribunal para frenar su expulsión".

¿Cómo afectan las deportaciones de ICE a las familias en Estados Unidos?

La falta de transparencia incrementa la angustia de los allegados, quienes temen que la ausencia de registro implique una deportación ejecutada en secreto. Greg Chen, directivo de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, advirtió que "las familias entran en pánico porque creen que la persona ha sido deportada y desconocen su paradero", añadiendo que este vacío informativo fractura de forma grave la relación de representación legal.

Las únicas excepciones a esta medida se dan en instalaciones como Adelanto (California) o en centros temporales de Minneapolis, Nueva York y Chicago, donde órdenes judiciales previas obligan al ICE a mantener actualizado el registro. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que estos detenidos ya agotaron sus recursos legales, la falta de transparencia acelera las expulsiones masivas, dejando a miles de inmigrantes en Estados Unidos totalmente indefensos y sin vías de comunicación.