Más de 300 empleados que fueron arrestados durante una de las redadas migratorias más significativas del Gobierno de Donald Trump han interpuesto denuncias y fuertes reclamos administrativos contra nueve agencias federales de Estados Unidos, según la abogada que los representa.

Recordemos que aquella operación, que resultó en la detención de 475 personas, en su mayoría de origen surcoreano, se registró en septiembre de 2025 en una planta de Hyundai-LG ubicada en Georgia. Los trabajadores han señalado que su detención fue ilegal, ya que fueron encadenados y forzados a firmar documentos que no comprendían. AQUÍ más detalles. ¿Se le viene la noche a Trump?

300 surcoreanos terminan arrestados por ICE en una fábrica de Hyundai, ¿denunciaron a Trump?

Más de 300 trabajadores surcoreanos, detenidos durante una redada migratoria que se llevó a cabo el año pasado en una planta de fabricación de vehículos eléctricos de Hyundai en Georgia, decidieron enfrentar al Gobierno de EE. UU. Esta acción legal marca un hito en las operaciones de control migratorio más significativas realizadas bajo la administración del presidente Trump.

Los afectados empezaron a presentar reclamaciones administrativas ante nueve agencias federales, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como un paso previo a una posible demanda federal. Bajo este contexto, una abogada coreana que representa a los trabajadores ha compartido con 'CNN' que ya se ha enviado la primera reclamación individual a las autoridades. Su objetivo es que todas las reclamaciones estén formalizadas antes de finalizar el año.

La redada, llevada a cabo el 4 de septiembre en Ellabell, Georgia, fue la mayor operación en un solo lugar en la historia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con cerca de 500 agentes irrumpiendo en la planta y deteniendo a 475 trabajadores, en su mayoría surcoreanos. Muchos de los detenidos tenían edades entre 20 y 60 años.

Ellos denunciaron que fueron arrestados sin justificación, enfrentando condiciones inhumanas, como la falta de intérpretes y el uso de esposas. En tanto, según los documentos obtenidos por dicho medio, la operación federal solo tenía como objetivo a cuatro personas, ninguna de las cuales era un trabajador coreano.

¿Qué más mencionó la abogada de los afectados?

La defensa que presentó las reclamaciones resaltó que el propósito de estas acciones es que el gobierno estadounidense reconozca un error enorme e injusto y que ofrezca una disculpa pública. En declaraciones con 'CNN', la abogada explicó que la administración de Trump utilizó un pretexto falso relacionado con la búsqueda de cuatro personas indocumentadas para justificar el despliegue de cientos de agentes, equipados con protección completa, que irrumpieron en una empresa coreana.

Asimismo, precisó que se esposó y encadenó a ingenieros que habían llegado legalmente para realizar instalaciones, presentándolos como delincuentes y causando una gran vergüenza a la comunidad coreana, como si las empresas de Corea estuvieran invadiendo el mercado laboral americano.