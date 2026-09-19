Minnesota, junto a aproximadamente 20 estados más en Estados Unidos, ha obtenido un fallo judicial que resguarda los beneficios del programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Esta decisión judicial impide que se apliquen las sanciones propuestas por la administración Trump, garantizando así la continuidad de este apoyo de alimentos para muchas familias. AQUÍ más información.

Beneficiarios SNAP: este estado gana fallo que protege la asistencia del programa y evita sanciones de la administración Trump

Tal como señaló 'KFGO', un tribunal federal en Oregón, de la Corte de Distrito de Estados Unidos, determinó recientemente que la Casa Blanca no tiene la autoridad para suspender los beneficios del programa SNAP a los residentes permanentes legales, ni puede imponer sanciones a los estados que decidan ofrecer dichos beneficios.

Buena noticia, beneficiarios SNAP: este estado gana fallo que protege la asistencia del programa y evita sanciones.

Con esta medida se busca proteger a los beneficiarios de posibles restricciones que podrían afectar su acceso a la asistencia alimentaria. El fiscal Keith Ellison expresó su descontento al afirmar que "a nadie debería sorprenderle, pero sí a todos debería indignarle, que la administración Trump haya intentado una vez más infringir la ley para recortar la ayuda alimentaria a los residentes legales de Estados Unidos".

Según los últimos informes, en Minnesota, aproximadamente 440.000 personas dependen de los beneficios proporcionados por el programa SNAP, lo que resalta la importancia de esta decisión judicial en la vida de muchos ciudadanos.

¿Qué es lo que más resalta de este fallo?

El tribunal, tras el fallo, anuló multas millonarias impuestas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), al considerar que la exigencia de un plazo de implementación de 120 días, que comenzó a contar de manera retroactiva antes de la emisión de las directrices oficiales de la ley presupuestaria republicana, era “imposible” de cumplir.

Esta decisión permite a los estados evitar sanciones que podrían ascender a cientos de millones de dólares. Además, el fallo protege a residentes permanentes legales, ya que se determinó que las normativas del gobierno de Donald Trump excluían de manera ilegal a miles de inmigrantes, incluidos refugiados y asilados políticos, quienes tienen derecho a recibir asistencia alimentaria.