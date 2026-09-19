Un ciudadano de Michigan, en Estados Unidos, cumplirá una condena de un año en prisión tras admitir su culpabilidad por realizar comentarios amenazantes en redes sociales dirigidos a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La decisión del tribunal expone la gravedad de estas amenazas en las redes sociales y su impacto en la seguridad de los agentes. ¿Qué más se sabe al respecto?

Hombre recibe condena tras comentarios en YouTube; lanzó amenaza contra agentes del ICE

En el reciente informe de CBS News se conoció que Christopher Ray Plyler, de 43 años y residente de Grand Haven, recibió una condena de un año de prisión por realizar una amenaza interestatal. El fiscal federal del distrito oeste de Michigan, Timothy VerHey, tomó aquella firme decisión.

Hombre recibe condena tras amenazas que lanzó contra agentes del ICE.

Las autoridades federales señalaron que, entre noviembre de 2025 y enero de 2026, Plyler publicó una serie de comentarios amenazantes en videos de YouTube relacionados con los disturbios civiles que se llevaron a cabo en Minneapolis. En uno de sus posts, mencionó que usaría gas químico para atacar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los investigadores revelaron que Plyler realizó búsquedas en Google sobre cómo fabricar gases químicos peligrosos y localizó la dirección de un exsecretario de Seguridad Nacional. En mayo de 2026, Plyler se declaró culpable de haber publicado un mensaje en el que aseguraba lo siguiente: "Que vengan, estoy listo para m*t*r a los n*zis del ICE y hacerles pagar con sus vidas, la guerra ha comenzado".

Por su parte, Jennifer Runyan, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Detroit, resaltó que existe una clara distinción entre expresar una opinión y amenazar de muerte a funcionarios de la ley, advirtiendo que cruzar esa línea conlleva serias repercusiones, entre las cuales ya se afirmó la condena.

¿Qué expresaron las autoridades frente a los mensajes de Plyler?

Es importante añadir que en la lectura de la sentencia del caso Plyler, la jueza principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Hala Y. Jarbou, remarcó la importancia de la libertad de expresión, afirmando que "como estadounidense, usted tiene el derecho absoluto a expresarse, pero hay un límite que no puede cruzar".

Además, subrayó que "las amenazas no serán toleradas", dejando claro que la protección de los derechos individuales no justifica comportamientos amenazantes.