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Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO: horario y canal por el tercer lugar de la Brasil Cup
Tras caer ante Gerdau Minas, Alianza Lima enfrentará a Fluminense por el tercer lugar de la Brasil Cup 2026.
Alianza Lima y Fluminense protagonizarán un partidazo. Ambos equipos cayeron en las semifinales ante Gerdau Minas y Osasco Voleibole Clube, respectivamente y se verán las caras por el tercer lugar de la Brasil Cup 2026 este sábado 19 de septiembre desde las 2.00 p. m. (hora peruana). A continuación, podrás revisar todo acerca de este encuentro.
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¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs Fluminense por la Brasil Cup?
El partido por el tercer lugar de la Brasil Cup 2026 entre Alianza Lima vs Fluminense está pactado para este sábado 19 de septiembre a las 2.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora brasileña).
¿Dónde ver Alianza Lima vs Fluminense por la Brasil Cup?
La transmisión del duelo entre Alianza Lima vs Fluminense por la Brasil Cup estará a cargo del canal América TV (canal 4 y 704 en HD) y la página web América TV GO.
Alianza Lima vs Fluminense: previa del partido
Con el objetivo de llegar de la mejor manera a la Liga Peruana de Vóley y buscar el tan ansiado tetracampeonato, Alianza Lima pactó una serie de amistosos internacionales en tierras brasileñas y se encuentra disputando la Brasil Cup 2026.
Su primer encuentro fue ante Gerdau Minas, uno de los equipos más fuertes de ese país y, pese a que dieron pelea en algunos momentos, finalmente terminaron cayendo por 3-1 (16-25, 25-21, 23-25, 14-25). Por otro lado, Fluminense no pudo frente a Osasco Voleibol Clube y perdió por 3-0 (25-28, 25-23, 25-20).
De esta manera, se dará un gran reencuentro, pues el entrenador del Tricolor es Facundo Morando, exestratega de Alianza Lima, con quien consiguió el tricampeonato la temporada pasada tras imponerse ante la Universidad San Martín.
Alianza Lima se encuentra disputando la Brasil Cup.
Programación de la Brasil Cup 2026
Semifinales
- Alianza Lima 1-3 Gerdau Minas
- Fluminense 0-3 Osasco Voleibol Clube
Final y tercer lugar
- Tercer lugar: Alianza Lima vs Fluminense - 2.00 p. m.
- Final: Gerdau Minas vs Osasco Voleibol Clube - 4.00 p. m.
¡Vamos al Circo!
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