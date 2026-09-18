0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs ADT por Liga 1
EN VIVO
Tabla acumulada de la Liga 1

Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO: horario y canal por el tercer lugar de la Brasil Cup

Tras caer ante Gerdau Minas, Alianza Lima enfrentará a Fluminense por el tercer lugar de la Brasil Cup 2026.

Gary Huaman
Alianza Lima enfrentará a Fluminense por el tercer lugar de la Brasil Cup.
Alianza Lima enfrentará a Fluminense por el tercer lugar de la Brasil Cup. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima y Fluminense protagonizarán un partidazo. Ambos equipos cayeron en las semifinales ante Gerdau Minas y Osasco Voleibole Clube, respectivamente y se verán las caras por el tercer lugar de la Brasil Cup 2026 este sábado 19 de septiembre desde las 2.00 p. m. (hora peruana). A continuación, podrás revisar todo acerca de este encuentro.

Revisa acá cómo marcha el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley.

PUEDES VER: Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: llegadas, salidas y renovaciones de los clubes

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs Fluminense por la Brasil Cup?

El partido por el tercer lugar de la Brasil Cup 2026 entre Alianza Lima vs Fluminense está pactado para este sábado 19 de septiembre a las 2.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora brasileña).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Fluminense por la Brasil Cup?

La transmisión del duelo entre Alianza Lima vs Fluminense por la Brasil Cup estará a cargo del canal América TV (canal 4 y 704 en HD) y la página web América TV GO.

Alianza Lima vs Fluminense: previa del partido

Con el objetivo de llegar de la mejor manera a la Liga Peruana de Vóley y buscar el tan ansiado tetracampeonato, Alianza Lima pactó una serie de amistosos internacionales en tierras brasileñas y se encuentra disputando la Brasil Cup 2026.

Su primer encuentro fue ante Gerdau Minas, uno de los equipos más fuertes de ese país y, pese a que dieron pelea en algunos momentos, finalmente terminaron cayendo por 3-1 (16-25, 25-21, 23-25, 14-25). Por otro lado, Fluminense no pudo frente a Osasco Voleibol Clube y perdió por 3-0 (25-28, 25-23, 25-20).

De esta manera, se dará un gran reencuentro, pues el entrenador del Tricolor es Facundo Morando, exestratega de Alianza Lima, con quien consiguió el tricampeonato la temporada pasada tras imponerse ante la Universidad San Martín.

Alianza Lima

Alianza Lima se encuentra disputando la Brasil Cup.

Programación de la Brasil Cup 2026

Semifinales

  • Alianza Lima 1-3 Gerdau Minas
  • Fluminense 0-3 Osasco Voleibol Clube

Final y tercer lugar

  • Tercer lugar: Alianza Lima vs Fluminense - 2.00 p. m.
  • Final: Gerdau Minas vs Osasco Voleibol Clube - 4.00 p. m.
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO: horario y canal por el tercer lugar de la Brasil Cup

  2. Alianza Lima perdió 3-1 ante Gerdau Minas y luchará por el tercer puesto en la Brasil Cup 2026

  3. Copa Davis: Ignacio Buse venció a Hernando Escurra y logró el primer punto para Perú

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más Deportes

Estados Unidos

Fútbol Peruano