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Ignacio Buse vs. Hernando Escurra EN VIVO por la Copa Davis: cuándo juegan, hora y canal

Ignacio Buse vs. Hernando Escurra chocan en el Jockey Club de Lima por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. Conoce el horario y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Ignacio Buse y Hernando Escurra juegan este viernes en el primer duelo de Perú vs. Paraguay por la Copa Davis 2026.
Ignacio Buse y Hernando Escurra juegan este viernes en el primer duelo de Perú vs. Paraguay por la Copa Davis 2026. | Foto: Composición de Libero
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Ignacio Buse vs. Hernando Escurra se enfrentan este viernes 18 de septiembre, desde el Jockey Club de Lima, en el primer duelo entre Perú y Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. Por ello, en esta previa te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este partido de tenis.

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Luego de dejar en el camino a la competitiva Portugal, Perú llega a los qualifiers del Grupo Mundial I de la Copa Davis con una gran expectativa debido al excepcional momento que atraviesa su primera raqueta nacional: Ignacio Buse.

El 'Colo', en esta temporada, ha conquistado los títulos ATP 500 de Hamburgo (cancha de arcilla) y el ATP 250 de Winston-Salem (cancha dura), por lo que llega muy motivado al partido contra un paraguayo Hernando Escurra que se preparó en Europa compitiendo en torneos interclubes.

Ignacio Buse vs. Hernando Escurra: horario del partido de tenis

Si eres simpatizante del tenis y no quieres perderte ninguno de los partidos de Perú contra Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026, donde Ignacio Buse y Hernando Escurra abrirán el telón, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México: 15:00 horas
  • Perú: 16:00 horas
  • Colombia: 16:00 horas
  • Ecuador: 16:00 horas
  • Bolivia: 17:00 horas
  • Chile: 17:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas
  • Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 17:00 horas
  • Brasil: 18:00 horas
  • Argentina: 18:00 horas
  • Paraguay: 18:00 horas
  • Uruguay: 18:00 horas
Perú y Paraguay chocan por los quialifiers del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026.

Perú y Paraguay chocan por los quialifiers del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs. Hernando Escurra por la Copa Davis 2026?

Si deseas ver EN VIVO el partido de tenis entre Ignacio Buse vs. Hernando Escurra, por el primer duelo de Perú contra Paraguay en el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026, tendrás que sintonizar DIRECTV Sports y DGO, señales oficiales que transmitirán este torneo en toda Sudamérica. Asimismo, es posible que TV Perú también pase sea uno de los canales oficiales que pase esta competición, así como lo hizo el año pasado.

Ignacio Buse vs. Hernando Escurra: historial y ranking ATP

Este será el primer enfrentamiento entre Ignacio Buse y Hernando Escurra. El peruano, incluyendo a todos los convocados para este Perú vs. Paraguay, es el tenista que mejor ubicación tiene en el ranking ATP apareciendo en el puesto 35, mientras que su rival paraguayo aparece en el lugar 2151.

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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