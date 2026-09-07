Ignacio Buse regresó al Perú tras el título del ATP 250 y participación en US Open: "Voy evolucionando"

LÍBERO entabló una charla con la primera raqueta nacional, Ignacio Buse, tras su llegada al Perú en busca de hacer un gran rol en la Copa Davis. Luego de su título en ATP 250 y su presencia en el US Open, nuestro compatriota se mostró contento de volver y anhela un buen marco de hinchas para este vital certamen que convocará a millones de aficionados.

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Ignacio Buse declaró para LÍBERO

En primera instancia, Ignacio Buse dejó en claro cómo se encuentra actualmente luego de su experiencia en el ATP 250 y US Open. Sabe que ha dado muchas alegrías al país, pero que aún debe seguir enfocado en su objetivo para no decaer su nivel a los 22 años de edad.

"He madurado bastante. En la cancha soy más seguro. Voy evolucionando. Mi familia me motiva mucho. En Perú yo me considero siempre un embajador de la cultura peruana y estoy siempre esperanzado de volver a Perú. Por suerte tengo esta serie de Copa Davis el 18 y 19 de septiembre y con muchas ganas de vivir", declaró Buse para LÍBERO.

Ignacio Buse se alista para lo que será la Copa Davis.

Siguiendo esa línea, el tenista nacional comenta que una de sus batallas personales fue superar la presión que vivía en el día a día con relación a los puestos ATP. Sabe que ha ido progresando conforme a los partidos que ha afrontado en el año, pero que su actual ranking (30°) no es suficiente para las capacidades que aún puede lucir.

"Comencé a perderle el miedo de perder el puesto. Estoy bien donde estoy, quiero seguir subiendo. Pero debo aceptar que puede pasar. Sé que tengo mucha responsabilidad y despierto mucha ilusión en la gente, en el país. Yo lo veo como motivación, porque puedo lograr cosas bonitas para el Perú. Nunca dejaré de ser el Ignacio de siempre, que le gusta las cosas simple de la vida, compartir en familia.", agregó.

Ignacio Buse se encuentra en el Perú para afrontar la Copa Davis.

Ignacio Buse con la mente en la Copa Davis para defender a Perú

Buse tendrá competencia en la Copa Davis ante la delegación paraguaya por el Grupo Mundial I. Estos cotejos fueron programados para los días 18 y 19 de septiembre en el Jockey Club del Perú.

"Estoy muy esperanzado de sacar esta serie adelante. Se habla con tenis. Tengo bastantes cosas por mejorar. Ahí es donde me fijo en los entrenamientos, para mejorar cada detalle. Siento que estoy en mi mejor momento, pero sé que tengo mucho para dar. Hay que ser agradecido por lo que estoy viviendo. Tengo 22 años y el techo está alto aún.", puntualizó.