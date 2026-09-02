Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO: hora y canal para ver partido de US Open 2026

Ignacio Buse está listo para afrontar uno de los desafíos más importantes de su carrera. El tenista peruano debuta ante Marcos Giron por la primera ronda del US Open 2026, en un partido que concentra la atención de los aficionados nacionales luego del gran momento que atraviesa 'Nacho' en el circuito profesional.

¿Dónde ver el partido de Ignacio Buse vs Marcos Giron EN DIRECTO?

La transmisión se verá por la señal en vivo de ESPN 2 para Perú y toda Latinoamérica. Asimismo, el partido podrá seguirse vía streaming mediante Disney+ Premium, plataforma que ofrece la cobertura de este magno certamen.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Marcos Giron HOY?

De no mediar inconvenientes, el partido inicia no antes de las 11.30 am. en el horario peruano. De igual manera, te damos a conocer los rangos de horarios para los diferentes países del mundo:

México: 10.30 am.

Perú, Ecuador, Colombia: 11.30 am.

Venezuela, Bolivia, Chile: 12.30 pm.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 1.30 pm.

España: 6.30 pm.

Ignacio Buse se estrena como número 30 del mundo en el US Open 2026. Foto: composición LR/ATP

El encuentro, inicialmente programado para la jornada anterior, tuvo que ser suspendido debido a las condiciones climáticas en Nueva York. La lluvia alteró la programación del último Grand Slam de la temporada y obligó a reacomodar varios partidos pendientes, entre ellos el esperado estreno del representante peruano. Ahora, Buse tendrá una nueva oportunidad para saltar a la cancha y buscar avanzar en el prestigioso torneo estadounidense.

Ignacio Buse vs. Marcos Giron EN VIVO por el US Open 2026

Ignacio Buse llega al US Open con la confianza en alto y convertido en uno de los nombres que genera mayor expectativa en el deporte peruano. Su reciente consagración en el ATP 250 de Winston-Salem significó un impulso enorme para afrontar esta nueva experiencia en Nueva York, donde buscará demostrar que atraviesa el mejor momento de su carrera.

Al frente estará Marcos Giron, un rival experimentado que contará con el respaldo del público estadounidense. El norteamericano conoce bien las condiciones de las canchas duras y tratará de aprovechar su experiencia para frenar el avance del peruano. Sin embargo, Buse llega con argumentos suficientes para ilusionarse con una actuación histórica.

El duelo promete intensidad desde el primer set. La actualidad de ambos jugadores convierte este enfrentamiento en uno de los más atractivos para el público peruano durante la jornada del US Open, especialmente por las expectativas que existen alrededor del crecimiento de Buse en el ranking y su reciente desempeño en el circuito ATP.

Sigue EN VIVO el partido de Ignacio Buse y Marcos Giron

Todos los detalles del encuentro podrán seguirse en esta cobertura EN VIVO. Aquí encontrarás el resultado actualizado, el desarrollo punto a punto y las principales incidencias del partido entre Ignacio Buse y Marcos Giron por la primera ronda del US Open 2026.

¿Podrá el peruano prolongar su gran momento y dar un nuevo paso en uno de los torneos más importantes del tenis mundial? Nueva York será el escenario de un partido especial para 'Nacho', quien buscará escribir otro capítulo destacado para el tenis peruano.