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El TRÁGICO DECLIVE del ganador de $167M del Powerball: un DESMAYO en Walmart termina en su QUINTO ARRESTO
Arrestan en Georgetown a James Farthing, ganador del Powerball, por dormirse ebrio dentro de su auto encendido frente a un Walmart.
Pasar de la riqueza extrema tras acertar los números de la suerte a quedar bajo custodia policial se ha convertido en una amarga rutina para James Farthing. El hombre, de 51 años, que se convirtió en millonario de la noche a la mañana al llevarse un bote histórico del Powerball en Kentucky en abril de 2025, volvió a ser noticia por un incidente en el estacionamiento de una concurrida tienda Walmart en Estados Unidos. Agentes locales lo arrestaron tras hallarlo inconsciente dentro de su vehículo encendido, marcando un capítulo más en la vertiginosa espiral autodestructiva que atraviesa desde que cobró la jugosa suma.
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Arrestan nuevamente al ganador de los 167 millones de dólares de Powerball en Kentucky
Según reportó The Independent, los agentes informaron que Farthing "olía a alcohol y marihuana, hablaba con dificultad y tenía problemas para mantener el equilibrio cuando lo despertaron". El hallazgo ocurrió en el área de estacionamiento del establecimiento en Georgetown, Kentucky, donde las autoridades acudieron al notar que el motor del vehículo permanecía encendido mientras él dormía. Tras no superar las evaluaciones iniciales en el sitio, fue formalmente procesado por el delito de intoxicación en la vía pública.
James Farthing, de 51 años, fue detenido tras ser hallado ebrio y dormido en un auto encendido en el estacionamiento de un Walmart.
Un historial de arrestos y delitos tras ganar el Powerball
Este altercado no representa un hecho aislado en la vida del ganador. El historial policial confirma que este incidente se suma como su quinto arresto desde que cobró el premio de 167,3 millones de dólares.
Entre sus antecedentes judiciales figuran acusaciones de suma gravedad, como agresión a un agente de policía, estrangulamiento e incluso allanamiento con robo. Por lo pronto, el imputado fue ingresado en el Centro de Detención del Condado de Scott, a la espera de que el Tribunal de Distrito resuelva su situación jurídica por este último cargo.
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