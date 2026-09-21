El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han intensificado en estas últimas semanas sus operativos enfocados en camioneros extranjeros en diversas ubicaciones de Estados Unidos. Estas intervenciones se realizan en estaciones de pesaje, áreas de descanso y otros lugares frecuentados por conductores profesionales, con el fin de reforzar el control y la regulación en el sector del transporte. ¿Cuál es el impacto en este grupo?

Aumentan los arrestos de inmigrantes con licencia en EE. UU.; así realizan los agentes ICE las últimas redadas

Recientes videos difundidos en las redes sociales y compartidos por NBC News y La Nación evidencian múltiples detenciones de conductores en diferentes localidades del país americano, especialmente en estaciones de pesaje y otros puntos de control que se han convertido en focos de redadas.

Bajo este contexto, John Sandweg, exdirector del ICE de la administración de Barack Obama, se refirió a la dificultad que existe a la hora de identificar a inmigrantes que representen una amenaza real, como delincuentes violentos, señalando que "podrías pasar decenas de horas" en este proceso. En contraste, las autoridades optaron por realizar operaciones que resulten en arrestos rápidos en áreas donde podrían congregarse estos individuos.

Entre los operativos más resaltantes por el gobierno federal figura Highway Shield, cuya segunda fase se llevó a cabo del 28 al 30 de julio. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa), se detuvieron a 51 inmigrantes indocumentados y se inhabilitaron 766 conductores y vehículos.

A través de un comunicado a NBC News, un portavoz del DHS aclaró que estas operaciones no están dirigidas específicamente a los camioneros por su estatus migratorio. “El ICE busca a personas que se encuentran ilegalmente en el país e investiga el fraude que permite que conductores no calificados operen vehículos comerciales. Esto es de sentido común”, afirmó el DHS.

¿Qué exponen los operativos contra conductores extranjeros con licencias comerciales (CDL) en EE. UU.?

Los operativos del ICE dirigidos a conductores con licencias comerciales (CDL) reflejan una estrategia centrada en la detección de fraudes migratorios, permisos laborales irregulares y el incumplimiento de requisitos federales para la conducción.

Entre los hallazgos más relevantes, se ha mostrado que varios estados emitieron permisos no domiciliados que no se ajustan a las normativas federales, además de una incorrecta interpretación de los códigos migratorios. También se han registrado infracciones y arrestos por la falta de dominio del inglés, un requisito esencial para operar vehículos comerciales de carga.

DHS ha señalado que su objetivo es retirar de las carreteras a conductores no calificados o sin estatus legal; defensores y expertos critican que se priorizan arrestos masivos y rápidos, en lugar de abordar amenazas más directas a la seguridad vial. ¡A tener cuidado!