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Previa Alianza Lima vs ADT por Liga 1

Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así van las posiciones tras la fecha 10 del Torneo Clausura

Alianza Lima continúa siendo líder del acumulado de la Liga 1 2026, pero Universitario de Deportes está muy cerca en el segundo lugar.

Gary Huaman
Revisa cómo marcha la tabla acumulada de la Liga 1 2026.
Revisa cómo marcha la tabla acumulada de la Liga 1 2026. | Foto: composición Líbero
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Este fin de semana comienza la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. De momento, Alianza Lima continúa siendo líder del acumulado con 53 unidades, pero en segundo lugar se encuentra Universitario de Deportes con 49 puntos. Los íntimos enfrentarán a ADT en Matute, mientras que los cremas visitarán a Deportivo Garcilaso en el Cusco. A continuación, podrás revisar cómo marchan las posiciones.

Alianza Lima vs ADT EN VIVO por Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

PUEDES VER: Alianza Lima vs ADT EN VIVO por el Torneo Clausura 2026: horarios, canales y pronóstico

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

PuestoClubPJDFPuntos
1Alianza Lima262453
2Universitario261649
3FBC Melgar261645
4D. Garcilaso261145
5Cusco FC26142
6Los Chankas26-941
7Cienciano25740
8Alianza Atlético26437
9Sporting Cristal26635
10Sport Boys26333
11Atlético Grau26-332
12Sport Huancayo26-832
13Juan Pablo II26-1431
14Comerciantes Unidos26-230
15FC Cajamarca26-1025
16CD Moquegua26-1325
17ADT25-1221
18UTC26-1710

Tabla del Torneo Clausura 2026

PuestoClubPJDFPuntos
1Universitario9720
2D. Garcilaso9819
3FBC Melgar9717
4Sport Boys9717
5Sporting Cristal9816
6Atlético Grau9316
7Alianza Atlético9216
8Sport Huancayo9216
9Cusco FC9415
10Juan Pablo II9415
11Alianza Lima9213
12FC Cajamarca2-510
13Comerciantes Unidos909
14Cienciano8-57
15CD Moquegua9-67
16Los Chankas9-137
17ADT9-132
18UTC9-12-3

Programación y resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Viernes 18 de agosto

  • Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos | 3.00 p. m.
  • Alianza Lima vs ADT | 8.00 p. m.

Sábado 19 de agosto

  • FC Cajamarca vs Cusco FC | 1.00 p. m.
  • Sporting Cristal vs Atlético Grau | 3.30 p. m.
  • Deportivo Garcilaso vs Universitario | 6.00 p. m.
  • FBC Melgar vs Sport Boys | 8.15 p. m.

Domingo 20 de agosto

  • Sport Huancayo vs UTC | 1.00 p. m.
  • Juan Pablo II vs CD Moquegua | 3.30 p. m.

Miércoles 30 de agosto

  • Cienciano vs Los Chankas | 3.00 p. m.
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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