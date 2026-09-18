- Hoy:
- Partidos de hoy
- Lista de convocados Perú
- Alianza Lima vs ADT
- Alianza Lima vs Gerdau Minas
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así van las posiciones tras la fecha 10 del Torneo Clausura
Alianza Lima continúa siendo líder del acumulado de la Liga 1 2026, pero Universitario de Deportes está muy cerca en el segundo lugar.
Este fin de semana comienza la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. De momento, Alianza Lima continúa siendo líder del acumulado con 53 unidades, pero en segundo lugar se encuentra Universitario de Deportes con 49 puntos. Los íntimos enfrentarán a ADT en Matute, mientras que los cremas visitarán a Deportivo Garcilaso en el Cusco. A continuación, podrás revisar cómo marchan las posiciones.
Tabla acumulada de la Liga 1 2026
|Puesto
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|26
|24
|53
|2
|Universitario
|26
|16
|49
|3
|FBC Melgar
|26
|16
|45
|4
|D. Garcilaso
|26
|11
|45
|5
|Cusco FC
|26
|1
|42
|6
|Los Chankas
|26
|-9
|41
|7
|Cienciano
|25
|7
|40
|8
|Alianza Atlético
|26
|4
|37
|9
|Sporting Cristal
|26
|6
|35
|10
|Sport Boys
|26
|3
|33
|11
|Atlético Grau
|26
|-3
|32
|12
|Sport Huancayo
|26
|-8
|32
|13
|Juan Pablo II
|26
|-14
|31
|14
|Comerciantes Unidos
|26
|-2
|30
|15
|FC Cajamarca
|26
|-10
|25
|16
|CD Moquegua
|26
|-13
|25
|17
|ADT
|25
|-12
|21
|18
|UTC
|26
|-17
|10
Tabla del Torneo Clausura 2026
|Puesto
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Universitario
|9
|7
|20
|2
|D. Garcilaso
|9
|8
|19
|3
|FBC Melgar
|9
|7
|17
|4
|Sport Boys
|9
|7
|17
|5
|Sporting Cristal
|9
|8
|16
|6
|Atlético Grau
|9
|3
|16
|7
|Alianza Atlético
|9
|2
|16
|8
|Sport Huancayo
|9
|2
|16
|9
|Cusco FC
|9
|4
|15
|10
|Juan Pablo II
|9
|4
|15
|11
|Alianza Lima
|9
|2
|13
|12
|FC Cajamarca
|2
|-5
|10
|13
|Comerciantes Unidos
|9
|0
|9
|14
|Cienciano
|8
|-5
|7
|15
|CD Moquegua
|9
|-6
|7
|16
|Los Chankas
|9
|-13
|7
|17
|ADT
|9
|-13
|2
|18
|UTC
|9
|-12
|-3
Programación y resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026
Viernes 18 de agosto
- Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos | 3.00 p. m.
- Alianza Lima vs ADT | 8.00 p. m.
Sábado 19 de agosto
- FC Cajamarca vs Cusco FC | 1.00 p. m.
- Sporting Cristal vs Atlético Grau | 3.30 p. m.
- Deportivo Garcilaso vs Universitario | 6.00 p. m.
- FBC Melgar vs Sport Boys | 8.15 p. m.
Domingo 20 de agosto
- Sport Huancayo vs UTC | 1.00 p. m.
- Juan Pablo II vs CD Moquegua | 3.30 p. m.
Miércoles 30 de agosto
- Cienciano vs Los Chankas | 3.00 p. m.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90