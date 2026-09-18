Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así van las posiciones tras la fecha 10 del Torneo Clausura

Este fin de semana comienza la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. De momento, Alianza Lima continúa siendo líder del acumulado con 53 unidades, pero en segundo lugar se encuentra Universitario de Deportes con 49 puntos. Los íntimos enfrentarán a ADT en Matute, mientras que los cremas visitarán a Deportivo Garcilaso en el Cusco. A continuación, podrás revisar cómo marchan las posiciones.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

Puesto Club PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 26 24 53 2 Universitario 26 16 49 3 FBC Melgar 26 16 45 4 D. Garcilaso 26 11 45 5 Cusco FC 26 1 42 6 Los Chankas 26 -9 41 7 Cienciano 25 7 40 8 Alianza Atlético 26 4 37 9 Sporting Cristal 26 6 35 10 Sport Boys 26 3 33 11 Atlético Grau 26 -3 32 12 Sport Huancayo 26 -8 32 13 Juan Pablo II 26 -14 31 14 Comerciantes Unidos 26 -2 30 15 FC Cajamarca 26 -10 25 16 CD Moquegua 26 -13 25 17 ADT 25 -12 21 18 UTC 26 -17 10

Tabla del Torneo Clausura 2026

Puesto Club PJ DF Puntos 1 Universitario 9 7 20 2 D. Garcilaso 9 8 19 3 FBC Melgar 9 7 17 4 Sport Boys 9 7 17 5 Sporting Cristal 9 8 16 6 Atlético Grau 9 3 16 7 Alianza Atlético 9 2 16 8 Sport Huancayo 9 2 16 9 Cusco FC 9 4 15 10 Juan Pablo II 9 4 15 11 Alianza Lima 9 2 13 12 FC Cajamarca 2 -5 10 13 Comerciantes Unidos 9 0 9 14 Cienciano 8 -5 7 15 CD Moquegua 9 -6 7 16 Los Chankas 9 -13 7 17 ADT 9 -13 2 18 UTC 9 -12 -3

Programación y resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Viernes 18 de agosto

Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos | 3.00 p. m.

Alianza Lima vs ADT | 8.00 p. m.

Sábado 19 de agosto

FC Cajamarca vs Cusco FC | 1.00 p. m.

Sporting Cristal vs Atlético Grau | 3.30 p. m.

Deportivo Garcilaso vs Universitario | 6.00 p. m.

FBC Melgar vs Sport Boys | 8.15 p. m.

Domingo 20 de agosto

Sport Huancayo vs UTC | 1.00 p. m.

Juan Pablo II vs CD Moquegua | 3.30 p. m.

Miércoles 30 de agosto