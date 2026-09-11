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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así va la clasificación por la fecha 9

Revisa cómo va la tabla de posiciones del Torneo Clausura en esta novena jornada que tiene como duelo clave el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima vs Universitario.

Diego Medina
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 en la fecha 9.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 en la fecha 9. | Foto: Composición LÍBERO.
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Momento clave de la temporada en este Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Se vive la novena fecha del certamen nacional en el que destaca el gran clásico del balompié peruano entre Alianza Lima y Universitario. Eso sí, clubes como Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético, Cusco FC, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros; se mantienen en la pugna por los primeros lugares. Revisa cómo va la tabla de posiciones actualizada.

Alianza Lima, Universitario y Deportivo Garcilaso marchan en la parte superior de la Liga 1.

PUEDES VER: Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así va la clasificación en la fecha 9 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en esta novena jornada:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Deportivo Garcilaso8919
2. Universitario8617
3. Alianza Atlético8416
4. Cusco FC8515
5. Juan Pablo II9415
6. FBC Melgar8614
7. Sport Boys8614
8. Sporting Cristal8713
9. Alianza Lima8313
10. Sport Huancayo8113
11. Atlético Grau8113
12. Comerciantes Unidos819
13. Cienciano8-57
14. CD Moquegua8-57
15. FC Cajamarca8-67
16. Los Chankas8-127
17. ADT8-132
18. UTC*9-12-3

*Club UTC sanción de deducción con dos (2) puntos, dispuesto en la resolución N° 11 del expediente 1150-2025-B-CCRD-FPF.

*Club UTC sanción de deducción con tres (3) puntos, dispuesto en la resolución N° 12 del expediente 1150-2025-B-CCRD-FPF.

Programación de la fecha nueve del Torneo Clausura 2026: resultados

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

  • UTC 1-2 Juan Pablo II
  • Cusco FC vs Melgar - 7.00 p. m.

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

  • Los Chankas vs FC Cajamarca - 10.30 a. m.
  • Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo - 1.00 p. m.
  • CD Moquegua vs Sporting Cristal - 3.15 p. m.
  • Alianza Lima vs Universitario - 8.00 p. m.

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

  • Sport Boys vs Deportivo Garcilaso - 1.00 p. m.
  • Atlético Grau vs Alianza Atlético - 3.15 p. m.
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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