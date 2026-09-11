Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así va la clasificación por la fecha 9

Momento clave de la temporada en este Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Se vive la novena fecha del certamen nacional en el que destaca el gran clásico del balompié peruano entre Alianza Lima y Universitario. Eso sí, clubes como Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético, Cusco FC, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros; se mantienen en la pugna por los primeros lugares. Revisa cómo va la tabla de posiciones actualizada.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en esta novena jornada:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Deportivo Garcilaso 8 9 19 2. Universitario 8 6 17 3. Alianza Atlético 8 4 16 4. Cusco FC 8 5 15 5. Juan Pablo II 9 4 15 6. FBC Melgar 8 6 14 7. Sport Boys 8 6 14 8. Sporting Cristal 8 7 13 9. Alianza Lima 8 3 13 10. Sport Huancayo 8 1 13 11. Atlético Grau 8 1 13 12. Comerciantes Unidos 8 1 9 13. Cienciano 8 -5 7 14. CD Moquegua 8 -5 7 15. FC Cajamarca 8 -6 7 16. Los Chankas 8 -12 7 17. ADT 8 -13 2 18. UTC* 9 -12 -3

*Club UTC sanción de deducción con dos (2) puntos, dispuesto en la resolución N° 11 del expediente 1150-2025-B-CCRD-FPF.

*Club UTC sanción de deducción con tres (3) puntos, dispuesto en la resolución N° 12 del expediente 1150-2025-B-CCRD-FPF.

Programación de la fecha nueve del Torneo Clausura 2026: resultados

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

UTC 1-2 Juan Pablo II

Cusco FC vs Melgar - 7.00 p. m.

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

Los Chankas vs FC Cajamarca - 10.30 a. m.

Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo - 1.00 p. m.

CD Moquegua vs Sporting Cristal - 3.15 p. m.

Alianza Lima vs Universitario - 8.00 p. m.

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE