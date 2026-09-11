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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así va la clasificación por la fecha 9
Revisa cómo va la tabla de posiciones del Torneo Clausura en esta novena jornada que tiene como duelo clave el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima vs Universitario.
Momento clave de la temporada en este Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Se vive la novena fecha del certamen nacional en el que destaca el gran clásico del balompié peruano entre Alianza Lima y Universitario. Eso sí, clubes como Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético, Cusco FC, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros; se mantienen en la pugna por los primeros lugares. Revisa cómo va la tabla de posiciones actualizada.
PUEDES VER: Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así va la clasificación en la fecha 9 del Torneo Clausura
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en esta novena jornada:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Deportivo Garcilaso
|8
|9
|19
|2. Universitario
|8
|6
|17
|3. Alianza Atlético
|8
|4
|16
|4. Cusco FC
|8
|5
|15
|5. Juan Pablo II
|9
|4
|15
|6. FBC Melgar
|8
|6
|14
|7. Sport Boys
|8
|6
|14
|8. Sporting Cristal
|8
|7
|13
|9. Alianza Lima
|8
|3
|13
|10. Sport Huancayo
|8
|1
|13
|11. Atlético Grau
|8
|1
|13
|12. Comerciantes Unidos
|8
|1
|9
|13. Cienciano
|8
|-5
|7
|14. CD Moquegua
|8
|-5
|7
|15. FC Cajamarca
|8
|-6
|7
|16. Los Chankas
|8
|-12
|7
|17. ADT
|8
|-13
|2
|18. UTC*
|9
|-12
|-3
*Club UTC sanción de deducción con dos (2) puntos, dispuesto en la resolución N° 11 del expediente 1150-2025-B-CCRD-FPF.
*Club UTC sanción de deducción con tres (3) puntos, dispuesto en la resolución N° 12 del expediente 1150-2025-B-CCRD-FPF.
Programación de la fecha nueve del Torneo Clausura 2026: resultados
VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE
- UTC 1-2 Juan Pablo II
- Cusco FC vs Melgar - 7.00 p. m.
SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE
- Los Chankas vs FC Cajamarca - 10.30 a. m.
- Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo - 1.00 p. m.
- CD Moquegua vs Sporting Cristal - 3.15 p. m.
- Alianza Lima vs Universitario - 8.00 p. m.
DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE
- Sport Boys vs Deportivo Garcilaso - 1.00 p. m.
- Atlético Grau vs Alianza Atlético - 3.15 p. m.
¡Vamos al Circo!
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