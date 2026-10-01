Roberto Mosquera fue contundente pese a victoria de Sporting Cristal: "Se va a recuperar"

Sporting Cristal sigue en alza desde la llegada de Roberto Mosquera al banquillo, ya que ahora acaba de obtener la clasificación a la gran final de la Copa de la Liga Caliente 2026. Tras haber derrotado a ADT en el Estadio Alberto Gallardo, el director técnico de los celestes dejó un contundente mensaje en conferencia de prensa y destacó al rival de turno.

El conocido entrenador nacional se refirió a la evolución positiva que han tenido los del Rímac, sobre todo en la Liga 1, y resaltó el equipo unido que tienen. Sin embargo, también sabe que se vienen encuentros muy duros en ambos torneos y, por ello, tienen prohibido cualquier tipo de desconcentración dentro del plantel.

"El crecimiento individual hace que aparezcan colectivos como los que se ha visto en Cristal, cada día estamos más sólidos, creemos más en la idea. No creo que como entrenador deba ponderar. Vienen partidos y esperamos jugar mejor, estamos en buen momento, pero el buen momento se ve al final del torneo, esperamos no distraernos. Seguimos en crecimiento, la ilusión está instalada y seguiremos luchando para darle al hincha buen fútbol y goles", indicó Roberto Mosquera.

Sporting Cristal derrotó a ADT de la mano de Roberto Mosquera.

Asimismo, el director técnico de Sporting Cristal aprovechó para elogiar el trabajo que viene haciendo Víctor Rivera en ADT. "He felicitado a mis jugadores porque hicimos lo que al comienzo, nos habíamos responsabilizado. Los cinco goles son producto del buen juego ante un buen equipo y tiene a uno de los mejores entrenadores, el 'Chino' Rivera, que se que se va a recuperar", agregó el estratega incaico.

Trayectoria de Roberto Mosquera