0
EN VIVO
Sporting Cristal vs ADT por Copa de la Liga

Santiago González marcó un golazo para el 2-0 de Sporting Cristal contra ADT por Copa de la Liga

Santiago González volvió a aparecer para colocar el 2-0 de Sporting Cristal ante ADT por la semifinal de vuelta de la Copa de la Liga 2026.

Luis Blancas
Santiago González anotó el 2-0 de Sporting Cristal sobre ADT
Santiago González anotó el 2-0 de Sporting Cristal sobre ADT | Composición: Líbero
COMPARTIR

Sporting Cristal ya se imponía por 1-0 a ADT en el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga 2026; sin embargo, poco antes del final de la primera mitad, Santiago González apareció para anotar el segundo tanto del conjunto celeste y dejar a los rimenses muy cerca de la gran final.

Michael Hoyos anotó el 1-0 de Sporting Cristal sobre ADT en la Copa de la Liga

PUEDES VER: ¡Golazo! Michael Hoyos anotó el 1-0 de Sporting Cristal sobre ADT en la Copa de la Liga

Santiago González anotó el 2-0 de Sporting Cristal sobre ADT

A los 44 minutos de la primera parte, González aprovechó una excelente asistencia de Michael Hoyos desde fuera del área de ADT y remató al arco para firmar un gran gol que colocó el 2-0 para Cristal.

Con ese gol, el delantero argentino lo festejó con sus compañeros y con la afición rimense, en un contexto en el que el equipo se acerca a la clasificación para la gran final de la Copa de la Liga 2026, instancia en la que se medirá con el ganador del duelo entre Sport Boys y Alianza Atlético.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Sporting Cristal goleó 5-0 a ADT y clasificó a la final de la Copa de la Liga Caliente

  2. Mr. Peet quedó fascinado con dos jugadores de la selección peruana: "Principales opciones para ser titular"

  3. Guillermo Farré, DT de Palestino, se rindió en elogios ante dos futbolistas de Alianza: "Auge"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano