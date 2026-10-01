Santiago González marcó un golazo para el 2-0 de Sporting Cristal contra ADT por Copa de la Liga

Sporting Cristal ya se imponía por 1-0 a ADT en el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga 2026; sin embargo, poco antes del final de la primera mitad, Santiago González apareció para anotar el segundo tanto del conjunto celeste y dejar a los rimenses muy cerca de la gran final.

Santiago González anotó el 2-0 de Sporting Cristal sobre ADT

A los 44 minutos de la primera parte, González aprovechó una excelente asistencia de Michael Hoyos desde fuera del área de ADT y remató al arco para firmar un gran gol que colocó el 2-0 para Cristal.

Con ese gol, el delantero argentino lo festejó con sus compañeros y con la afición rimense, en un contexto en el que el equipo se acerca a la clasificación para la gran final de la Copa de la Liga 2026, instancia en la que se medirá con el ganador del duelo entre Sport Boys y Alianza Atlético.