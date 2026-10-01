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Exfigura de Estudiantes reveló que desea salir campeón con Sporting Cristal: "Me encantaría"

Exentrenador asistente de Estudiantes de La Plata admitió que le gustaría dirigir a Sporting Cristal para llevarlo al título de la Liga 1.

Luis Blancas
Exentrenador de Estudiantes de La Plata reveló que desea salir campeón con Sporting Cristal
Exentrenador de Estudiantes de La Plata reveló que desea salir campeón con Sporting Cristal | Composición: Líbero
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Sporting Cristal pasa por un momento complicado a nivel institucional luego de no conseguir títulos nacionales desde el año 2020 cuando se proclamó ganador. Sin embargo, un extécnico asistente de Estudiantes de La Plata salió al frente para revelar que le gustaría salir campeón con el club celeste: estamos hablando de Guillermo Farré.

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Exentrenador asistente de Estudiantes de La Plata reveló que desea salir campeón con Sporting Cristal

En diálogo con Inka Digital, Farré fue consultado sobre su etapa en el fútbol peruano, cuando estaba al frente de Cristal, y señaló que, después de acumular experiencia como técnico en distintos equipos, le gustaría regresar para darle al club celeste un título nacional.

Guillermo Farré, exentrenador asistente de Estudiantes, reveló que desea salir campeón con Sporting Cristal

Guillermo Farré, exentrenador asistente de Estudiantes, reveló que desea salir campeón con Sporting Cristal

“Me encantaría volver a Cristal, con más experiencia y poder lograr lo que no pude conseguir en mi primera experiencia, que es poder darle un campeonato al club”, afirmó.

Cabe señalar que Guillermo Farré regresó a territorio peruano tras enfrentarse con Palestino, su actual equipo, a Alianza Lima en un encuentro amistoso disputado en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, en La Victoria.

¿Cómo le fue a Guillermo Farré en Sporting Cristal?

Farré tomó la conducción técnica de Sporting Cristal en 2024 y, después de varios encuentros con rendimiento irregular, dejó el cargo en abril de 2025, tras diez meses al frente del equipo. El entrenador argentino estuvo al mando en 26 partidos, en los que obtuvo 13 triunfos, 5 igualdades y 8 caídas. Su salida estuvo marcada por la derrota por 3-0 frente a Bolívar en la Copa Libertadores 2025 y por la presión de la afición bajopontina ante la seguidilla de malos resultados.

Guillermo Farré fue técnico asistente de Estudiantes de La Plata

Guillermo Farré integró el cuerpo técnico de Ricardo Zielinski en Estudiantes de La Plata entre enero y mayo de 2021, período en el que desempeñó el cargo de ayudante de campo durante 14 partidos.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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