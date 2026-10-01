ALERTA MÁXIMA en Walmart de Delco: hombre AMENAZA con un arma a varias personas, ¿cuál es la situación en el lugar?

Un hombre fue detenido luego de presuntamente amenazar con un arma que parecía real a varias personas dentro de un Walmart de Delco, en Estados Unidos. El incidente provocó la evacuación del establecimiento mientras la Policía del municipio de Marple atendía la emergencia.

La Policía informó que un hombre fue detenido tras amenazar con un arma a varias personas dentro de un Walmart de Delco.

¿Qué ocurrió en el Walmart de Delco?

De acuerdo con NBC10 Philadelphia, la Policía recibió el reporte cerca de las 12:30 p. m. del miércoles 30 de septiembre sobre un hombre que llevaba un arma de gran tamaño en el Walmart ubicado en 400 South State Road, en Marple Township. Los agentes fueron informados durante su traslado de que el establecimiento estaba siendo evacuado. Según las autoridades, el hombre, identificado como Taeshawn Salmon, habría apuntado el arma hacia varias personas como si estuviera dispuesto a disparar.

Cuando la Policía llegó al lugar, encontró a Salmon fuera del establecimiento y procedió con su arresto. El arma, que había quedado dentro del Walmart, fue posteriormente localizada.

¿Qué se sabe del arma y del arresto en Estados Unidos?

Las autoridades determinaron que se trataba de una carabina de aire comprimido completamente negra, un tipo de arma que, por su apariencia, podía confundirse con una pistola real.

NBC10 Philadelphia informó que Salmon enfrenta cargos por amenazas terroristas y agresión simple. Tras el arresto, permanece bajo custodia en la sede de la Policía del municipio de Marple mientras espera su comparecencia ante un juez. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del incidente registrado en el Walmart de Delco.