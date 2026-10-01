0
EN VIVO
Sporting Cristal vs ADT por Copa de la Liga
EN DIRECTO
Portugal vs Dinamarca por la Nations League

Fabián Bustos se mostró enamorado de Universitario tras su retorno al club: "El mejor lugar"

Durante una reciente conferencia de prensa, el DT de Universitario no pudo ocultar su alegría tras volver al equipo para este Torneo Clausura.

Antonio Vidal
Fabián Bustos se mostró enamorado de Universitario tras su retorno al club. Foto: composición Líbero
Fabián Bustos se mostró enamorado de Universitario tras su retorno al club. Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Fabián Bustos volvió a Universitario de Deportes con la ilusión de repetir los buenos momentos que vivió durante su primera etapa al frente del equipo crema. En una reciente conferencia de prensa, el técnico argentino habló sobre sus sensaciones y destacó el trato que recibió durante su anterior experiencia en la institución, y se mostró enamorado del club.

Fabian Bustos envió dura advertencia a Corzo, Flores y Polo. Foto: composición Líbero

PUEDES VER: Fabian Bustos envió dura advertencia a Corzo, Flores y Polo: "No van a ser indiscutibles"

Fabián Bustos se mostró enamorado de Universitario

Fabián Bustos habló sobre su regreso a la U

Fabián Bustos habló sobre su regreso a la U

El estratega no dudó en elogiar a la 'U' y resaltó la organización que encontró dentro del club. “He ido a lugares buenos y populares, pero la ‘U’ es el mejor lugar que nos ha tratado”, señaló Bustos.

Asimismo, Bustos aseguró que considera que en el cuadro estudiantil existe una estructura que permite que las cosas funcionen de manera adecuada. “Siempre digo a donde voy, que en la ‘U’ cada cosa está en su lugar y por eso todo fluye bien”, manifestó el entrenador argentino durante su conferencia de prensa.

Finalmente, el técnico crema se mostró confiado en las posibilidades del equipo para pelear por el Torneo Clausura. Bustos reconoció que pueden existir cuestionamientos por el rendimiento mostrado en 2026, pero recordó que Universitario se encuentra cerca de la parte alta y afirmó que trabajarán para ganar el Clausura y, posteriormente, buscar el título nacional.

“Muchos dirán que no estamos bien en este 2026, pero estamos bien, estamos cerca, estamos a 2 puntos, podemos ganar. vamos a intentar ganar y vamos a trabajar para ganar el Clausura y de ahí intentar ganar la final”, expresó.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Pablo Guede dio firme opinión sobre Kevin Quevedo tras derrota de Alianza Lima: "Intermitente"

  2. Sporting Cristal vs ADT EN VIVO por Copa de la Liga: pronóstico, horarios y dónde ver

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano