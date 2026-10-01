Fabián Bustos se mostró enamorado de Universitario tras su retorno al club: "El mejor lugar"

Fabián Bustos volvió a Universitario de Deportes con la ilusión de repetir los buenos momentos que vivió durante su primera etapa al frente del equipo crema. En una reciente conferencia de prensa, el técnico argentino habló sobre sus sensaciones y destacó el trato que recibió durante su anterior experiencia en la institución, y se mostró enamorado del club.

Fabián Bustos se mostró enamorado de Universitario

Fabián Bustos habló sobre su regreso a la U

El estratega no dudó en elogiar a la 'U' y resaltó la organización que encontró dentro del club. “He ido a lugares buenos y populares, pero la ‘U’ es el mejor lugar que nos ha tratado”, señaló Bustos.

Asimismo, Bustos aseguró que considera que en el cuadro estudiantil existe una estructura que permite que las cosas funcionen de manera adecuada. “Siempre digo a donde voy, que en la ‘U’ cada cosa está en su lugar y por eso todo fluye bien”, manifestó el entrenador argentino durante su conferencia de prensa.

Finalmente, el técnico crema se mostró confiado en las posibilidades del equipo para pelear por el Torneo Clausura. Bustos reconoció que pueden existir cuestionamientos por el rendimiento mostrado en 2026, pero recordó que Universitario se encuentra cerca de la parte alta y afirmó que trabajarán para ganar el Clausura y, posteriormente, buscar el título nacional.

“Muchos dirán que no estamos bien en este 2026, pero estamos bien, estamos cerca, estamos a 2 puntos, podemos ganar. vamos a intentar ganar y vamos a trabajar para ganar el Clausura y de ahí intentar ganar la final”, expresó.