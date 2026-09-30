Sporting Cristal vs ADT EN VIVO por Copa de la Liga: dónde ver, a qué hora juegan y pronóstico

Todo listo para el partido entre Sporting Cristal vs ADT por la vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga 2026 en el Estadio Alberto Gallardo. El choque entre rimenses y tarmeños se llevará a cabo el jueves 1 de octubre a partir de las 3.00 pm. horas locales con la transmisión de América TV y Bicolor+.

Previa Sporting Cristal vs ADT

Sporting Cristal afrontará la vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga 2026 con una ventaja mínima sobre ADT. El conjunto dirigido por Roberto Mosquera llega después de conseguir un importante triunfo por 1-0 en Tarma, resultado que le permitió encadenar su cuarta victoria consecutiva entre sus últimos compromisos. Antes de superar al cuadro tarmeño, los celestes habían derrotado a Los Chankas, CD Moquegua y Atlético Grau por el Torneo Clausura.

El equipo de Víctor Rivera tendrá la misión de darle vuelta al marcador global tras no poder aprovechar su condición de local en el encuentro de ida. ADT venía de cortar una racha de tres derrotas consecutivas con un triunfo por 2-1 sobre Cienciano antes de caer ante Cristal, por lo que ahora deberá mostrar su mejor versión ofensiva en Lima para mantenerse con vida en la competencia.

La expectativa estará puesta en el Estadio Alberto Gallardo, donde Sporting Cristal intentará hacer valer la ventaja conseguida en Tarma y asegurar su presencia en la final de la Copa de la Liga. El único gol de la ida fue marcado por Gabriel Santana, mientras que el arquero Diego Enríquez tuvo una actuación determinante para sostener el 1-0. Para la revancha, un empate le alcanza a Cristal para avanzar, mientras que ADT necesita ganar por un gol para igualar el global y forzar los penales, o por una diferencia mayor para clasificar directamente.

Sporting Cristal también lucha por el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR/Sporting Cristal/ADT.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs ADT?

El partido entre Sporting Cristal vs ADT por la vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga 2026 se realizará el jueves 1 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo. Los rimenses tienen la ventaja por lo hecho en la ida, por lo que ahora se espera un choque de mucha intensidad en los últimos 90 minutos.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT?

El choque entre las escuadras rimenses y tarmeñas inicia a partir de las 3.00 pm. horas locales (8.00 pm. horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 2.00 pm.

Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 pm.

Venezuela, Bolivia: 4.00 pm.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 5.00 pm.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs ADT?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs ADT se verá por la señal en vivo de América TV (Canal 4). Asimismo, puedes sintonizarlo vía streaming en los aplicativos de América TV GO y Bicolor+ en YouTube.

Sporting Cristal y ADT se verán cara a cara por la semifinal de la Copa de la Liga.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs ADT

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Juan Cruz González, Rafael Lutiger, Luis Abram, Leonardo Díaz, Maxloren Castro, Catriel Cabellos, Martín Távara, Juan Manuel Cuesta, Gabriel Santana e Irven Ávila.

ADT: Solis, Ramos, Pereyra, Benincasa, Núñez, Pérez, Reyes, Narváez, Garcilazo, Rojas y Peralta.

Sporting Cristal vs ADT: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila como favorito para llevarse la victoria ante ADT en este choque de vuelta por la semifinal de la Copa de la Liga 2026. Dicho esto, te mostramos las cuotas que brindan las casas de apuestas:

CASAS DE APUESTAS SPORTING CRISTAL EMPATE ADT Betsson 1.50 3.95 5.90 Betano 1.53 4.00 6.00 1XBet 1.49 4.62 6.20 Stake 1.50 4.20 5.85 Doradobet 1.50 3.75 5.66

Historial Sporting Cristal vs ADT: últimos 5 partidos