¿A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT y dónde ver partido por semifinal de vuelta de Copa de la Liga?

Sporting Cristal se encuentra a un paso de lograr su pase a la final de la Copa de la Liga Caliente 2026. Los celestes enfrentarán a su similar de ADT por el duelo de vuelta de las semifinales y buscarán imponer su localía para asegurar la llave. En esta nota, te brindamos los horarios en los diferentes países y los canales de transmisión para ver EN VIVO este emocionante encuentro entre las escuadras celestes que promete emociones de principio a fin.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT por Copa de la Liga?

El partido de Sporting Cristal vs ADT por semifinales de Copa de la Liga está programado para este jueves 1 de octubre a las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alberto Gallardo. A continuación, te detallamos los horarios en los diferentes países de Sudamérica, México, Estados Unidos y España.

Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.

México y Centroamérica: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington D.C.): 4.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Sporting Cristal vs ADT?

El duelo entre Sporting Cristal y ADT, correspondiente a las semifinales de vuelta de la Copa de la Liga, será transmitido EN VIVO a todo el territorio nacional por la señal de América TV (canal 4) y su plataforma de streaming América tvGO. Otra opción para seguir el partido es el canal de YouTube Bicolor+. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto a través de Líbero.pe, para que no te pierdas ninguna de las incidencias.

En la ida, Cristal venció 1-0 a ADT con gol de Gabriel Santana

Sporting Cristal vs ADT: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Sporting Cristal llega a este partido de vuelta con una importante ventaja. Los dirigidos por Roberto Mosquera dieron el golpe en Tarma y vencieron 1-0 a ADT con gol de Gabriel Santana a los 14’. Ahora, los cerveceros cerrarán la llave en su estadio y buscarán ampliar su ventaja. Por su parte, los tarmeños vienen a Lima con la misión de dar el golpe en el Alberto Gallardo y remontar la serie.

Recordemos que el ganador de este duelo enfrentará en la gran final al vencedor de la otra llave entre Sport Boys y Alianza Atlético de Sullana. De esta forma, la Copa de la Liga entra en su recta final con partidos de pronóstico reservado, donde solo uno se alzará con el trofeo.